Вчора ввечері Україна завоювала першу – бронзову – медаль на Олімпійських іграх.

Ольга Харлан не змогла поборотись за золото у фехтуванні на шаблях, поступившись у півфіналі француженці Сарі Бальцер.

Проте в матчі за третє місце українська фехтувальниця здолала кореянку Чої Сібін.

Рахунок двобою – 15:14.

Вчора, 29 липня, ми писали, що Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади.