Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді-2024 в Парижі
30 липня 2024, 08:16
Фото: aif.ua
Вчора ввечері Україна завоювала першу – бронзову – медаль на Олімпійських іграх.
Ольга Харлан не змогла поборотись за золото у фехтуванні на шаблях, поступившись у півфіналі француженці Сарі Бальцер.
Проте в матчі за третє місце українська фехтувальниця здолала кореянку Чої Сібін.
Рахунок двобою – 15:14.
Вчора, 29 липня, ми писали, що Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади.