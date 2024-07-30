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Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді-2024 в Парижі

30 липня 2024, 08:16
Харлан завоювала першу медаль для України на Олімпіаді-2024 в Парижі
Фото: aif.ua

Вчора ввечері Україна завоювала першу – бронзову – медаль на Олімпійських іграх. 

Ольга Харлан не змогла поборотись за золото у фехтуванні на шаблях, поступившись у півфіналі француженці Сарі Бальцер.

Проте в матчі за третє місце українська фехтувальниця здолала кореянку Чої Сібін.

Рахунок двобою – 15:14.

Вчора, 29 липня, ми писали, що Харлан розгромила колишню росіянку і вийшла до ¼ фіналу Олімпіади.

 

олімпіадаОльга Харланбронза

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