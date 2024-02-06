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ПОЛІТИКА

Шведське розслідування підриву "Північних потоків" буде закрито – ЗМІ

06 лютого 2024, 16:37
Шведське розслідування підриву
Фото: forsvaret.dk
Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого "шведського сліду" у диверсії.

Анонсоване рішення з приводу шведського розслідування підриву "Північних потоків" нібито буде оголошенням про закриття розслідування.

Про це повідомило шведське Expressen.

Шведський прокурор Матс Люнгквіст, який очолює слідство у справі підриву "Північних потоків", у понеділок анонсував новини стосовно розслідування цього тижня.

У вівторок низка відомих німецьких ЗМІ, серед яких Süddeutsche ZeitungNDR і Zeit, повідомили, що це буде рішення про закриття розслідування. 

Якщо інформація підтвердиться, таке рішення може бути пов’язане з висновком про відсутність будь-якого "шведського сліду" у диверсії. 

Прокурор Люнгквіст раніше казав, що мета розслідування у Швеції – переконатися, чи для цих дій якось використали територію Швеції, та наскільки це зачепило інтереси й безпеку країни. 

Закриття розслідування у Швеції ніяк не вплине на розслідування, які ведуть німецькі й данські відомства. 

Німецькі ЗМІ зазначають, що німецькі слідчі тепер сподіваються отримати від Швеції матеріальні докази – фрагменти підірваної труби, оскільки це може зіграти дуже важливу роль для німецького розслідування. 

Офіційне оголошення щодо шведського розслідування очікують у середу 7 лютого.

У березні 2023 року в західних ЗМІ з'явились матеріали з припущеннями, що за вибухом газопроводів могли стояти неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці. Пізніше медіа стверджували, що розвідка Нідерландів нібито дізналась про план здійснення диверсії українцями й попередила про це США.

ШвеціяПівнічний потікрозслідування

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