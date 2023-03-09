Західні чиновники применшують причетність України до вибухів у Nord Stream — FT

Представники НАТО, ЄС і Швеції закликали бути обережними щодо покладання відповідальності за замах на трубопроводи.

Західні офіційні особи з обережністю поставились до повідомлень у ЗМІ щодо причетності України до вибухів, які знищили газопроводи Nord Stream минулого року.

Про це пише Financial Times.

Представники НАТО, ЄС і Швеції закликали бути обережними щодо покладання відповідальності за замах на трубопроводи, що з’єднують росію із Західною Європою, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у середу не виключив, що це могла бути так звана операція під чужим прапором.

Згідно з повідомленнями німецьких ЗМІ, слідчі встановили, що човен, який, ймовірно, використовувався для торішнього нападу, був орендований польською компанією з українськими власниками, і на ньому збереглися сліди вибухівки. Генеральна прокуратура країни підтвердила в середу, що провела обшук судна, підозрюваного у «використанні для транспортування вибухових пристроїв» для підводних атак, які пошкодили трубопроводи в Балтійському морі у вересні. Однак Пісторіус вважає, що нападники могли навмисно залишити оманливі підказки.

"Існує версія, що це може бути так звана операція під фальшивим прапором. Це не перший випадок в історії таких подій", – сказав він.

Міністр оборони Німеччини додав, що навіть якщо буде доведено, що злочинці були українцями, важливим буде чітко розрізнити, чи діяли вони з відома уряду країни. Генеральна прокуратура Німеччини заявила, що наразі неможливо зробити висновки про те, чи була ця атака здійснена на замовлення держави.

Зазначається, що співробітники німецької компанії, якій належав човен, не підозрюються в будь-яких правопорушеннях. Крім того, тривають національні розслідування в Данії та Швеції. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також закликав бути обережними, коли його запитали, чи може альянс підтвердити причетність України до диверсії.

"Ми не змогли визначити, хто за цим стоїть. Тривають національні розслідування, і я вважаю правильним дочекатись, поки вони завершаться", — сказав він.

"Я не боюся правди. Але ми говоримо про спекуляції. Поки триває розслідування, ми не можемо зробити остаточних висновків", — сказав Жозеп Боррель, головний дипломат ЄС.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон також заявив, що не хоче робити поспішних висновків.

Україна у вівторок заперечила будь-яку причетність до вибухів. Минулорічні атаки відбулися через кілька місяців після того, як росія припинила подачу газу через газопроводи Nord Stream 1, які діяли з 2011 року. Трубопроводи Nord Stream 2, які мали запустити в 2022 році, були заблоковані німецькими регуляторами за кілька місяців до вторгнення росії в Україну.

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