Швеція дозволила Києву використовувати свою зброю по території росії

Стокгольм поставив в Україну низку систем озброєння, серед яких одні з самих точних САУ в світі Archer з дальністю до 60 км.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, пише шведська газета Hallandsposten.

"Україна піддається неспровокованій і незаконній агресивній війні з боку росії. Згідно з міжнародним правом, Україна має право захищатися шляхом бойових дій, спрямованих проти території противника, якщо бойові дії відповідають законам війни. Швеція стоїть за міжнародне право та право України на самозахист", - таку відповідь міністр надав на запит журналіста щодо надання дозволу Україні використовувати західну зброю по території рф.

Крім того, нещодавно Швеція виділить $7 млрд військової підтримки Україні.