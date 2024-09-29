Швейцарія підтримала ініціативу Китаю і Бразилії – МЗС України відреагувало

В міністерстві не можуть зрозуміти логіки такого рішення.

Українське міністерство закордонних справ висловило розчарування через підтримку Швейцарією "китайсько-бразильського консенсусу" щодо України.

МЗС закликало всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в подібних ініціативах, йдеться в коментарі відомства.

"Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів", - заявили в міністерстві.

І додали, що не можуть зрозуміти логіки такого рішення, адже спільно з Швейцарською Конфедерацією ми організували перший глобальний Саміт миру 15-16 червня у Бюргенштоці, в якому взяли участь представники ста країн і міжнародних інституцій.

"Наші країни продовжують активно співпрацювати над збільшенням кількості підписантів підсумкового Комюніке цього саміту. Швейцарія бере участь у тематичних конференціях з конкретних пунктів Формули миру, метою яких є підготовка спільної мирної рамки для відновлення всеохоплюючого, справедливого і сталого миру для України", - додали у відомстві.

Також в МЗС наголосили, що всі ідеї, дискусії та плани щодо відновлення миру для України мають базуватися на двох принципах: "По-перше, нічого про Україну без України. По-друге, ці пропозиції мають ґрунтуватися на статуті ООН та включати повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів".

У відомстві назвали українську Формулу миру єдиним шляхом до всеохоплюючого, справедливого та сталого миру й заявили, що немає потреби у створенні додаткових форматів та платформ для обговорення шляхів досягнення миру для України.

"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії", - вважають в МЗС.

В коментарі написано, що Україна закликає Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України.

"Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", - підсумували в українському міністерстві.

Нагадаємо, що вчора, 28 вересня, в департаменті закордонних справ Швейцарії заявили, що країна підтримує так звану "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії щодо війни в Україні. Водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України.

Ще раніше і Угорщина долучається до китайсько-бразильської ініціативи "Друзі миру".