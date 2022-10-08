НОВИНИУкраїнські дипломати досягли принципової домовленості зі Швейцарією, про представлення українських інтересів на території росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Офіційно: Швейцарія представлятиме інтереси України в рф
Вибір на користь Швейцарії був зроблений, через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги
Фото: flickr.com
Про це повідомляє прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко.
За словами Ніколенка, МЗС на чолі із міністром Дмитром Кулебою докладає максимум зусиль, задля захисту інтересів громадян України в Росії. Допомоги потребують сотні тисяч українців, які були незаконно вивезені із тимчасово захоплених російською армією українських міст та сіл, зокрема діти. Багато наших громадян опинилися на російській території без документів. Як відомо, українські дипломатичні установи на території РФ відсутні.
"На доручення президента України, МЗС досягло принципової домовленості зі Швейцарією про представлення українських інтересів на території Росії. Вибір на користь Швейцарії був зроблений, через її великий досвід виконання таких функцій і ми вдячні швейцарському уряду за готовність надати свої добрі послуги", - заявив Ніколенко.
Прес-секретар МЗС заявив, що модальності представлення Швейцарією інтересів України в РФ визначатимуться двосторонньою угодою. Відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згоду на представлення Швейцарією інтересів України в Росії має надати приймаюча сторона.
"Після завершення цього процесу, поінформуємо про деталі", - підкреслим Ніколенко.
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10 08 2022 21:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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