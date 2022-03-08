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Червоний Хрест запустив у Швейцарії портал про пошук житла та фінансову підтримку для українців

На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування
Швейцарський Червоний Хрест запустив інформаційну онлайн-платформу з метою допомогти українським переселенцям швидше зорієнтуватися після прибуття в країну.
Червоний Хрест запустив у Швейцарії портал про пошук житла та фінансову підтримку для українців Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
Про це повідомляє SwissInfo.
 
"На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. На цьому розвиток платформи не зупиниться: в подальшому буде додано відомості про роботу, освіту та життя у Швейцарії", - йдеться у повідомленні.
 
Як заявили у Швейцарському Червоному Хресті, нова платформа необхідна, оскільки інформацію в інтернеті іноді важко знайти, і вона не завжди доступна потрібною мовою. Запущена цифрова платформа працює українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами і супроводжується чат-групою в Telegram. Її модерують волонтери, які відповідають на додаткові запитання.
 
Користувачі мають можливість включити функцію гео-трекінгу і отримати більш докладні відомості про конкретні правила кожного кантону та муніципалітету.
 
Наразі у Швейцарії проживає понад 60 тис. людей, які втекли з України, рятуючись від російського вторгнення.
 
"Половині з них надали притулок громадяни країни. За оцінками швейцарської влади, до кінця року кількість біженців може подвоїтися", - зазначається у повідомленні.
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03 08 2022 09:46
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