CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвейцарський Червоний Хрест запустив інформаційну онлайн-платформу з метою допомогти українським переселенцям швидше зорієнтуватися після прибуття в країну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Червоний Хрест запустив у Швейцарії портал про пошук житла та фінансову підтримку для українців
На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування
Фото: Keystone/Jean-christophe Bott
Про це повідомляє SwissInfo.
"На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. На цьому розвиток платформи не зупиниться: в подальшому буде додано відомості про роботу, освіту та життя у Швейцарії", - йдеться у повідомленні.
Як заявили у Швейцарському Червоному Хресті, нова платформа необхідна, оскільки інформацію в інтернеті іноді важко знайти, і вона не завжди доступна потрібною мовою. Запущена цифрова платформа працює українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами і супроводжується чат-групою в Telegram. Її модерують волонтери, які відповідають на додаткові запитання.
Користувачі мають можливість включити функцію гео-трекінгу і отримати більш докладні відомості про конкретні правила кожного кантону та муніципалітету.
Наразі у Швейцарії проживає понад 60 тис. людей, які втекли з України, рятуючись від російського вторгнення.
"Половині з них надали притулок громадяни країни. За оцінками швейцарської влади, до кінця року кількість біженців може подвоїтися", - зазначається у повідомленні.
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