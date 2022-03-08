Червоний Хрест запустив у Швейцарії портал про пошук житла та фінансову підтримку для українців

На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування

Швейцарський Червоний Хрест запустив інформаційну онлайн-платформу з метою допомогти українським переселенцям швидше зорієнтуватися після прибуття в країну.

"На сайті helpful.redcross.ch представлена інформація про пошук житла, безпеку, фінансову підтримку та медичне обслуговування. На цьому розвиток платформи не зупиниться: в подальшому буде додано відомості про роботу, освіту та життя у Швейцарії", - йдеться у повідомленні.

Як заявили у Швейцарському Червоному Хресті, нова платформа необхідна, оскільки інформацію в інтернеті іноді важко знайти, і вона не завжди доступна потрібною мовою. Запущена цифрова платформа працює українською, російською, німецькою, французькою та італійською мовами і супроводжується чат-групою в Telegram. Її модерують волонтери, які відповідають на додаткові запитання.

Користувачі мають можливість включити функцію гео-трекінгу і отримати більш докладні відомості про конкретні правила кожного кантону та муніципалітету.

Наразі у Швейцарії проживає понад 60 тис. людей, які втекли з України, рятуючись від російського вторгнення.

"Половині з них надали притулок громадяни країни. За оцінками швейцарської влади, до кінця року кількість біженців може подвоїтися", - зазначається у повідомленні.