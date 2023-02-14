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ПОЛІТИКА

Швидке просування вступу України в ЄС було б тактично нерозумним — Bloomberg

14 лютого 2023, 15:28
Швидке просування вступу України в ЄС було б тактично нерозумним — Bloomberg
Багато хто з нинішніх членів ЄС не бажає прискорювати цей процес, а деякі з них воліли б відкласти цю ідею на потім. Таким чином, це питання може розколоти союз у той час, коли єдність має вирішальне значення.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Євросоюзу і просив у них не лише більше зброї, а й швидкий вступ України в організацію.

Про це пише Bloomberg.

"Зважаючи, що стоїть на кону, бажання вийти за ці межі і пришвидшити український вступ в ЄС можна зрозуміти. Разом з тим, це створює ризик ескалації конфлікту без реальної потреби", - пише Bloomberg.

Видання пояснює, що ЄС - це глибокий економічний і політичний союз. Вимоги для вступу комплексні і строгі, як і це і має бути.

"Якщо допустити, що Україна зможе захистити себе, вона буде великою і бідною країною з розбитою економікою, зламаними інститутами і довгою історією корупції. Навіть якби вона не воювала за своє виживання, приведення її до відповідності вимогам для вступу було б не простим і не швидким", - йдеться в статті.

Видання додає, що більш важливо те, що просування вступу України в ЄС було б тактично нерозумним. В редакції Bloomberg вважають, що це б стало "певного роду ескалацією". Втрати путіна зросли б, а росії стало б важче визнати поразку. Водночас, це ніяк не допомогло б українцям і не зміцнило б їхню здатність оборонятися. Тому поки війна триває, Європі краще зосередитися на збереженні і збільшенні матеріальної допомоги замість того, щоб обговорювати плани розширення ЄС.

Як раніше писав iPress, очікується, що США оголосять про направлення нового пакету військової допомоги Україні наступного тижня. При цьому офіційні особи у Вашингтоні попереджають про вирішальний момент у війні.

війнаВступ до ЄС

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