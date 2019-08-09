Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва

"Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком"
Сім'я звільненого режисера Олега Сенцова перетнула адмінкордон із окупованим Кримом і прямує до Києва для зустрічі з колишнім політв'язнем.
Сім Фото: Ленур Іслямов

"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон із окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися", - повідомив власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов у Facebook.

Нагадаємо, що 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується". Разом з іншими звільненими він у суботу поїхав до лікарні "Феофанія", однак залишив її близько 17 години. 

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території та в анексованому Криму.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2019 13:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.