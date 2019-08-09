Сім'я Сенцова перетнула адмінкордон із Кримом та їде до Києва
"Сім'я Олега Сенцова благополучно перетнула адмінкордон із окупованим Кримом. Прямують до Києва, обійнятися з сином, батьком, чоловіком. Роки очікувань і виплаканих подушок для цієї сім'ї, я дуже сподіваюся, закінчилися", - повідомив власник телекомпанії ATR Ленур Іслямов у Facebook.
Нагадаємо, що 7 вересня, між Україною і РФ відбувся обмін у форматі 35 на 35.
Сенцов по поверненні висловив надію, що інші полонені також будуть звільнені і заявив, що навіть після цього "боротьба не закінчується". Разом з іншими звільненими він у суботу поїхав до лікарні "Феофанія", однак залишив її близько 17 години.
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова розповіла, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території та в анексованому Криму.
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