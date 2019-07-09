Сенцов: Наша боротьба не закінчується, - ВІДЕО
"Ми раді бути на рідній землі. Хочеться сказати спасибі всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і його домоглися. Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", - заявив Сенцов.
У свою чергу український журналіст Роман Сущенко подякував президенту Володимиру Зеленському за звільнення і п'ятому президенту України Петру Порошенку за зусилля, докладені до початку цього процесу.
"Символічно, що нас усіх, 35 осіб, звільнили через два тижні після Дня Незалежності України... Я хотів би звернутися до президента Зеленського та сказати, що сьогодні він зробив щасливими 35 українських сімей", - зазначив він.
Нагадаємо, що 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.
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