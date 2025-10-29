Сім'я Трампа заробила понад $800 млн на криптовалюті за перше півріччя 2025 року

Ці 864 мільйони доларів є реальним доходом — вільним і чистим грошовим потоком, що надходить до сімейної скарбниці Трампа.

Тільки за першу половину 2025 року сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад 800 мільйонів доларів на продажі криптовалютних активів, не рахуючи потенційно мільярдних нереалізованих "паперових" доходів.

За даними дослідження Reuters, значна частина цих коштів надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа рекламували свій бізнес на міжнародному інвестиційному роуд-шоу.

Згідно з розрахунками Reuters, у першій половині цього року дохід Trump Organization зріс у 17 разів, досягнувши 864 мільйонів доларів, порівняно з 51 мільйоном доларів роком раніше. Із загальної суми доходів за першу половину року 802 мільйони доларів – понад 90% – надійшли від криптовалютних проєктів Трампа, включно з продажем токенів World Liberty.

Ці 864 мільйони доларів є реальним доходом – вільним і чистим грошовим потоком, що надходить до сімейної скарбниці Трампа. Розрахунки Reuters було перевірено кількома експертами з криптовалют і нерухомості, а також сертифікованим бухгалтером, який вивчив підхід Податкової служби США до криптовалют.

Доходи Трампів від криптовалюти за перше півріччя значно перевершили доходи сім'ї від традиційного бізнесу: 33 мільйони доларів від президентських гольф-клубів і курортів і 23 мільйони доларів від ліцензування використання його імені зарубіжними забудовниками, згідно з оцінками Reuters. Більше половини доходу Трампів – 463 мільйони доларів – надійшло тільки від продажу токенів World Liberty, включно з до 75 мільйонами доларів від купівлі токенів Aqua1. На своєму вебсайті World Liberty вказує, що підрозділ Trump Organization отримує 75% доходу від продажу токенів завдяки своєму зв’язку з World Liberty.

Сім'я також заробила 336 мільйонів доларів на продажу мем-монети Трампа $TRUMP, підрахувало агентство Reuters. Через відсутність прозорості в бізнесі мем-монет Трампа, оцінки доходу від монет містять вищий ступінь невизначеності, ніж оцінки доходу від продажу токенів WLFI.

Трампи карбують величезні суми готівки з цифрових активів, забезпечених поки лише ім'ям Трампа. Токени World Liberty, як і більшість криптопродуктів, реєструються в цифрових реєстрах, які називаються блокчейнами. Але токени WLFI надають власникам лише обмежене право голосу в планах компанії, на відміну від токенів управління для аналогічних проєктів. А мем-монети, такі як монета $TRUMP, по суті, є предметами колекціонування, вартість яких відображає популярність інтернет-жарту, мема або особистості, пов’язаної з ними.

Різкий стрибок доходів Трампів є «масштабним поворотом» для сімейного бізнесу, заявив Картер Девіс, доцент кафедри фінансів Університету штату Огайо, який вивчав ціноутворення криптовалюти і проаналізував розрахунки Reuters. "Навіть якщо ви зробите найконсервативнішу оцінку… досить дивно, що в підсумку така величезна частка доходу надходить від криптовалют".

Як ідеться в матеріалі: "Не далі, як 2021 року Дональд Трамп в інтерв'ю Fox Business розкритикував криптовалюти, назвавши їх загрозою домінуванню долара США, і заявив, що біткойни "здаються шахрайством". Три роки потому його погляд на криптовалюту змінився. Лише за кілька тижнів до президентських виборів у листопаді 2024 року він почав продаж токенів World Liberty, опублікувавши в соціальних мережах допис: "Це ваш шанс допомогти сформувати майбутнє фінансів", – написав він".