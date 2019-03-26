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Bihus.info: "Сітки" для підкупу виборців, пов'язані з оточенням Порошенка, - ВІДЕО

"Юридична адреса ГО "Центр демократичного суспільства" – вул. Олевська 3А, кабінет №3. Насправді ж там невеликий родинний ресторан"
Громадські організації, які під виглядом соціальних опитувань провели збір особистих даних виборців для підкупу, пов’язані із заступником начальника виборчого штабу Петра Порошенка Сергієм Березенком.
Bihus.info: "Сітки" для підкупу виборців, пов Сергій Березенко. Фото: frontzmin.ua

Журналісти стверджують, що у січні 2019 року Україну охопили скандали через збір особистих даних виборців на користь чинного глави держави і кандидата в президенти Порошенка, йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Відповідальність за опитування взяла на себе громадська організація "Інститут розвитку і сприяння демократії", яка виникла у грудні 2018 року.

"Сітка" - це піраміда фінансово вмотивованих агітаторів, які самі голосують за кандидата і залучають до голосування за нього інших виборців на платній основі", - пояснили розслідувачі.

"Сітка", як технологія підкупу виборців, увійшла у 2015 році, у зв’язку з виборами до Верховної Ради Сергія Березенка, відомого тісними зв’язками із Порошенком.

Березенко обирався до ВР на чужому окрузі, його навіть упіймали на підкупі, затримавши автівку із його соцугодами з виборцями і 200 тисячами гривень, розкладених по конвертах.

За даними журналістів, ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" пов’язана із Березенком.

Керівниця організації, Катерина Поп, за інформацією видання, співпрацювала із політтехнологом Дмитром Касьяновим, який керував виборчим штабом Березенка у 2015 році.

"У 2019 році вона працює із Березенком, як із заступником начальника виборчого штабу Порошенка" - зазначають у сюжеті.


ФОТО: BIHUS

ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" має двох засновників – Іван Добровольский, донедавна помічник нардепа від БПП Сергія Олексієва, і Юрій Гойда, у якого є спільна компанія - "Аутсорсинг груп "Посіпаки" - із Марком Адамовським.

Марк - племінник мультимільйонера Андрія Адамовського, який раніше працював в бізнесі з Олександром Грановським - нардепом від БПП.

Марк Адамовський повідомив журналістам, що не має стосунку до ГО Гойди і більше не працює разом із ним, але насправді вони і досі співзасновники ТОВ "Аутсорсинг груп "Посіпаки".

Також Гойда і Добровльський у грудні 2018 заснували ГО - "Центр демократичного суспільства", яка отримала право стати офіційним спостерігачем на виборах президента.


ФОТО: BIHUS

На фейсбук-сторінці організації немає ніякої інформації про неї.

"Юридична адреса ГО "Центр демократичного суспільства" – вул. Олевська 3А, кабінет №3. Насправді ж там невеликий родинний ресторан", - повідомили журналісти.


ФОТО: BIHUS

Крім того журналісти нагадали про конфлікт у Сумах, де штаб БПП перевіряла поліція через повідомлення про підкуп виборців.

Після цього прокуратура почала кримінальне провадження проти поліцейських через перевищення влади та службових повноважень.

Журналісти повідомляють, що у Сумах рятувати своїх колег від поліції приїхав юрист ГО "Солідарність".

ГО "Солідарність" у червні 2018 році розмістила рекламних бордів президента на 400 тисяч гривень без пояснень про джерела фінансування.

Відзначається, що засновники цієї організації, Андрій Воронков – колишній спостерігач на виборах від нардепа Олеся Довгого, і Сергій Матусов, - помічник Руслана Сольвара, нардепа від БПП.


ФОТО: BIHUS

"Фактично по всій Україні діють три потужні ГО із сотнями або навіть тисячами агітаторів і непрозорим фінансуванням. Ці організації тісно пов’язані із БПП і близькими до президента депутатами", - запевнили журналісти.

Раніше міністр МВС Арсен Аваков у ефірі національного телеканалу показав схему підкупу виборців. У її центрі був портрет Березенка.


"Сітка", яку показав Аваков

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушення виборчого законодавства за зверненням кандидатів у президенти Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.

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