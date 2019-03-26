Bihus.info: "Сітки" для підкупу виборців, пов'язані з оточенням Порошенка, - ВІДЕО

"Юридична адреса ГО "Центр демократичного суспільства" – вул. Олевська 3А, кабінет №3. Насправді ж там невеликий родинний ресторан"

Громадські організації, які під виглядом соціальних опитувань провели збір особистих даних виборців для підкупу, пов’язані із заступником начальника виборчого штабу Петра Порошенка Сергієм Березенком.

Журналісти стверджують, що у січні 2019 року Україну охопили скандали через збір особистих даних виборців на користь чинного глави держави і кандидата в президенти Порошенка, йдеться у матеріалі Bihus.Info.

Відповідальність за опитування взяла на себе громадська організація "Інститут розвитку і сприяння демократії", яка виникла у грудні 2018 року.

"Сітка" - це піраміда фінансово вмотивованих агітаторів, які самі голосують за кандидата і залучають до голосування за нього інших виборців на платній основі", - пояснили розслідувачі.

"Сітка", як технологія підкупу виборців, увійшла у 2015 році, у зв’язку з виборами до Верховної Ради Сергія Березенка, відомого тісними зв’язками із Порошенком.

Березенко обирався до ВР на чужому окрузі, його навіть упіймали на підкупі, затримавши автівку із його соцугодами з виборцями і 200 тисячами гривень, розкладених по конвертах.

За даними журналістів, ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" пов’язана із Березенком.

Керівниця організації, Катерина Поп, за інформацією видання, співпрацювала із політтехнологом Дмитром Касьяновим, який керував виборчим штабом Березенка у 2015 році.

"У 2019 році вона працює із Березенком, як із заступником начальника виборчого штабу Порошенка" - зазначають у сюжеті.



ФОТО: BIHUS

ГО "Інститут розвитку і сприяння демократії" має двох засновників – Іван Добровольский, донедавна помічник нардепа від БПП Сергія Олексієва, і Юрій Гойда, у якого є спільна компанія - "Аутсорсинг груп "Посіпаки" - із Марком Адамовським.

Марк - племінник мультимільйонера Андрія Адамовського, який раніше працював в бізнесі з Олександром Грановським - нардепом від БПП.

Марк Адамовський повідомив журналістам, що не має стосунку до ГО Гойди і більше не працює разом із ним, але насправді вони і досі співзасновники ТОВ "Аутсорсинг груп "Посіпаки".

Також Гойда і Добровльський у грудні 2018 заснували ГО - "Центр демократичного суспільства", яка отримала право стати офіційним спостерігачем на виборах президента.



ФОТО: BIHUS

На фейсбук-сторінці організації немає ніякої інформації про неї.

"Юридична адреса ГО "Центр демократичного суспільства" – вул. Олевська 3А, кабінет №3. Насправді ж там невеликий родинний ресторан", - повідомили журналісти.



ФОТО: BIHUS

Крім того журналісти нагадали про конфлікт у Сумах, де штаб БПП перевіряла поліція через повідомлення про підкуп виборців.

Після цього прокуратура почала кримінальне провадження проти поліцейських через перевищення влади та службових повноважень.

Журналісти повідомляють, що у Сумах рятувати своїх колег від поліції приїхав юрист ГО "Солідарність".

ГО "Солідарність" у червні 2018 році розмістила рекламних бордів президента на 400 тисяч гривень без пояснень про джерела фінансування.

Відзначається, що засновники цієї організації, Андрій Воронков – колишній спостерігач на виборах від нардепа Олеся Довгого, і Сергій Матусов, - помічник Руслана Сольвара, нардепа від БПП.



ФОТО: BIHUS

"Фактично по всій Україні діють три потужні ГО із сотнями або навіть тисячами агітаторів і непрозорим фінансуванням. Ці організації тісно пов’язані із БПП і близькими до президента депутатами", - запевнили журналісти.

Раніше міністр МВС Арсен Аваков у ефірі національного телеканалу показав схему підкупу виборців. У її центрі був портрет Березенка.



"Сітка", яку показав Аваков

Нагадаємо, що заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Сергій Березенко фігурує у кримінальних провадженнях щодо порушення виборчого законодавства за зверненням кандидатів у президенти Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка.