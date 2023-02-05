Скільки танків Leopard Німеччина готова надати Україні — озвучило Handelsblatt

Днями німецький уряд погодився надати Україні танки Leopard 1: Handelsblatt назвав точну кількість.

Написало про це видання Handelsblatt

Мова про танки Leopard 1, які Берлін готовий надати із власних запасів, загалом цифра перевалила за сотню.

Дві компанії Rheinmetall та FFG готові відремонтувати велику частину наявних у них танків і передати їх Україні. Сумарно в обох компаніях є 187 танків Leopard 1.

У компанії Rheinmetall на балансі - 99 танків Leoprad 1, у FFG – 88. Тобто разом 187 одинць.

Проте видання відзначає, що не вся техніка є справною. Але деталі одних танків можна використати для ремонту інших. Мова йде про модифікацію A5, яка була прийнята на озброєння в Німеччині в 1987 році.