кремль повністю грає роль жертви.

Нещодавно президент США Дональд Трамп назвав російського диктатора владіміра путіна "абсолютно божевільним" після масованих ударів рф по Україні, однак тепер, коли атаки відбуваються у зворотному напрямку, кремль, схоже, побачив можливість повернути прихильність Вашингтона.

Про це пише Sky News, підкреслюючи, що "це передбачає гру в жертву".

Аналізуючи телефонну розмову Трампа і путіна, яка відбулася 4 червня, журналісти вказують, що за її підсумками Кремль заявив, що він був сфокусований на українських атаках «по цивільних цілях, по мирному населенню».

Перед цим путін, коментуючи атаки на рф, звинувачував керівництво України в тому, що воно є «терористичною організацією».

Він мав на увазі суботній вибух на мосту в Брянській області рф, унаслідок якого загинуло семеро людей і десятки дістали поранення після того, як частину пасажирського поїзда розчавили, нагадали в Sky News. Відповідальність за ці атаки на себе ніхто не взяв, але рф звинувачує Україну. Так, путін заявив, що "київському режиму мир взагалі не потрібен" і "як ми можемо вести переговори з тими, хто покладається на терор?".

Як зазначили у виданні, це те, що протягом останніх трьох років говорила Україна про росію. Однак тепер кремль повністю грає роль жертви, наголошується в публікації.

Мета такої тактики, пише автор статті, полягає в тому, щоб помінятися ролями з Україною, виставити себе постраждалою стороною і переконати Трампа в тому, що москва має право відповісти на атаку БпЛА 1 червня.

І така тактика цілком могла спрацювати, припускає автор статті, вказуючи на тезу Трампа в його публікації в Truth Social, що путін йому «дуже рішуче заявив, що буде змушений відповісти на нещодавню атаку на аеродроми».

Чи намагався Трамп відмовити путіна від відповіді - невідомо, але не схоже, міркує автор статті. Швидше, президент США сам оголосив про відповідь рф.