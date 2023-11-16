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Словаччина на годину заблокувала кордон з Україною

16 листопада 2023, 21:10
Словаччина на годину заблокувала кордон з Україною
Фото: rbc.ua
Сьогодні Союзу автомобільних перевізників Словаччини на годину заблокував пункт перетину кордону з Україною Вишнє Німецьке з свого боку.

Таким чином словаки висловили солідарність з польськими протестувальниками.

Про це повідомило агентство TASR.

Словацькі перевізники заблокували дорогу до переходу автомобілями з 13:00 до 14:00. 

В протесті взяли участь і представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною на території Польщі.

"Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецьке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає", - заявив голова Союзу автомобільних перевізників Словаччини Станіслав Скала.

Він додав, що угорські колеги теж звертаються з подібними закликами.

Вчора ми писали, що словацькі перевізників погрожують заблокувати перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Нагадаємо, що через блокаду польських перевізників приблизно 2 500 вантажівок очікують на можливість виїхати з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску: в Дорогуську, Корчовій і Гребенному.

 

кордонСловаччинаблокада

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