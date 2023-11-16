Словаччина на годину заблокувала кордон з Україною
Таким чином словаки висловили солідарність з польськими протестувальниками.
Про це повідомило агентство TASR.
Словацькі перевізники заблокували дорогу до переходу автомобілями з 13:00 до 14:00.
В протесті взяли участь і представники польських перевізників, які перекрили кордон з Україною на території Польщі.
"Якщо не буде ніякого поступу, поляки продовжать перекривати кордон і далі, а ми долучимося до того, перекривши все Вишнє Німецьке. Ми будемо змушені, тому що іншого шляху немає", - заявив голова Союзу автомобільних перевізників Словаччини Станіслав Скала.
Він додав, що угорські колеги теж звертаються з подібними закликами.
Вчора ми писали, що словацькі перевізників погрожують заблокувати перетин кордону зі свого боку, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.
Нагадаємо, що через блокаду польських перевізників приблизно 2 500 вантажівок очікують на можливість виїхати з Польщі в Україну на трьох пунктах пропуску: в Дорогуську, Корчовій і Гребенному.