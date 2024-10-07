Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекаутів – Фіцо
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.
Про це він повідомив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.
"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - заявив Фіцо.
Він додав, що що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи Євросоюзу.
"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав Фіцо.
Він резюмував, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня, Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді.