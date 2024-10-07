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Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекаутів – Фіцо

07 жовтня 2024, 14:01
Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії в разі блекаутів – Фіцо
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи ЄС.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Словаччина надаватиме Україні аварійні поставки електроенергії у разі блекауту.

Про це він повідомив під час зустрічі з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, передає Укрінформ.

"Хочемо, аби Україна достойно перезимувала. При блекауті надаватимемо аварійні постачання енергії", - заявив Фіцо.

Він додав, що що Словаччина підтримує ідею приєднання України до єдиної енергетичної системи Євросоюзу.

"На черговому європейському саміті ми хочемо запропонувати системне рішення (для підтримки української енергосистеми - ред.). Розуміємо, що більшість вашої енергосистеми була знищена, але хочемо мати впевненість, що це буде надолужено. У нас є єдиний енергетичний ринок в ЄС, необхідно, щоби він поширювався і на вас", - сказав Фіцо.

Він резюмував, що Словаччина готує новий пакет гуманітарної допомоги для України, який включатиме підтримку енергетичної системи України.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 жовтня,  Шмигаль проводить переговори з Фіцо в Ужгороді.

 

СловаччинаУкраїнаРоберт ФіцоДенис Шмигаль

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