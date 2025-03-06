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ПОЛІТИКА

Словаччина наполягає на відновленні транзиту російського газу через Україну

06 березня 2025, 14:38
Словаччина наполягає на відновленні транзиту російського газу через Україну
Фото: dt.ua
Фіцо хоче, щоб висновки європейського саміту 6 березня містили обговорення питання щодо дозволу Україною транзиту газу через свою територію в Європу.

Словаччина наполягає на тому, щоб, як і раніше, отримувати російський газ. Просить Україну відновити транзит як "жест подяки" за допомогу ЄС.

Про це заявив президент Словаччини Петер Пеллегріні, повідомляє Aktuality.

Пеллегріні заявив, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо хоче, щоб висновки європейського саміту 6 березня містили обговорення питання щодо дозволу Україною транзиту газу через свою територію в Європу. За його словами, таким чином він захищає національні інтереси Словацької Республіки.

Він також підкреслив, що Словаччина ніколи не була країною, яка блокувала б будь-яке рішення ЄС.

Пеллегріні вважає, що Фіцо намагається створити тиск, щоб у разі продовження допомоги з боку Євросоюзу Україна могла зробити жест подяки, відновивши транзит газу.

"Я не можу звинувачувати його за цю різку риторику, тому що він захищає інтереси національної держави Словацька Республіка", - заявив Пеллегріні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що Братислава більше не надаватиме Україні жодної допомоги — ні військової, ні фінансової.

Транзитна угода між Києвом і москвою завершилася 1 січня, що призвело до припинення постачання газу через Україну. Однак Фіцо, стурбований економічними втратами для Словаччини, зацікавлений у відновленні потоків російського газу через цей маршрут. 

газСловаччинаРоберт Фіцо

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