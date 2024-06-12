Словаччина обмежила протести та посилила безпеку після замаху на Фіцо

Словаччина реагує на замах на прем'єра Фіцо.

Уряд прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо схвалив посилені заходи безпеки майже через місяць після замаху на прем'єра, включаючи надання довічної охорони високопосадовцям та обмеження протестів біля їхніх будинків. Східна Європа все ще не оговталася від стрілянини 15 травня, в результаті якої Фіцо був важко поранений, і це був другий замах на життя європейського лідера за останні двадцять з лишком років.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк, віце-прем'єр, який керує урядом у період одужання Фіцо, пообіцяв, що ці заходи не перешкоджатимуть праву на протести.

"Місцева влада і поліція не будуть перешкоджати мирним зібранням", — сказав він журналістам у Братиславі сьогодні 12 червня після того, як уряд схвалив ці заходи.

Проєкт закону тепер має отримати більшість голосів у парламенті. Попри заклики лідерів протидіяти політичним нападам, напруженість в Словаччині посилилася. Прем'єр-міністр вперше після нападу з'явився у відеозверненні 5 червня, в якому повторив риторику своїх союзників, звинувативши опозицію та ЗМІ у створенні умов для нападу.

"Обмеження на протести біля будинків політиків матимуть вплив і на Фіцо. Місцеві жителі неодноразово протестували біля його будинку під час його попередніх термінів перебування на посаді. Прем'єр-міністр повернувся на посаду минулого року на тлі кампанії за припинення військової допомоги Україні та збільшення витрат на соціальні програми", — зазначає агентство.

Згідно з новими заходами, прем'єр-міністри та спікери парламенту, які відпрацювали кілька термінів — умова, розроблена спеціально для Фіцо, — отримуватимуть довічну виплату та охорону. Вищі посадовці, включно з лідерами опозиції, також будуть краще захищені.

Нагадаємо, що в середині травня стався замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду.