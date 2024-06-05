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Фіцо вперше звернувся після замаху

05 червня 2024, 19:57
Фіцо вперше звернувся після замаху
Фото: news.yahoo.com
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо опублікував перше відтоді звернення, де оголосив про наміри через кілька тижнів повернутись до роботи.

Про це він сказав в опублікованому на Facebook-сторінці ролику.

Фіцо заявив, що в нього стріляв "активіст словацької опозиції" і нині прем'єр перебуває на лікуванні вдома.

"Якщо все йтиме за планом, я можу поступово повернутись до роботи наприкінці червня – на початку липня", – сказав він.

Фіцо додав, що хоче виявити "прощення" стосовно стрільця й "не відчуває ніякої ненависті до людини, яка стріляла" і пообіцяв, що не буде подавати на нього до суду й вимагати в нього компенсації.

"Я прощаю його, нехай він сам розбереться у своїй голові, що він зробив і чому він це зробив. Зрештою, очевидно, що він був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", - сказав політик. 

Нагадаємо, що в середині травня стався замах на Фіцо. У якому стані очільник словацького уряду.

 

зверненняФіцо

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