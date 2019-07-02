Словаччина відмовилась визнавати Гуайдо тимчасовим президентом
Минулого тижня Міністерство закордонних справ Словаччини заявило, що Братислава вважає Гуайдо, главу Національної асамблеї Венесуели, єдиним легітимним представником свого народу, і закликало до нових виборів.
Проте на засіданні уряду в середу МЗС не змогло отримати підтримку цієї позиції у двох із трьох коаліційних партій, , повідомляє Euractiv.
Лідер правлячої партії "Смер" Роберт Фіцо заявив, що ситуацію у Венесуелі він бачить як спробу скинути існуючий уряд і поставити на чолі держави маріонетку.
"Словаччина повинна діяти в рамках принципів міжнародного права", - сказав Фіцо.
Молодший партнер коаліції, Словацька національна партія (SNS), також заявила, що Словаччина повинна залишатися нейтральною. Позицію ЄС підтримала лише етнічна угорська партія "Міст".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що військове втручання є одним із варіантів вирішення кризи у Венесуелі.
Раніше у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
Ніколас Мадуро, який з 2013 року керує Венесуелою, оголосив про розірвання дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами. Вашингтон у свою чергу закликав лідера Венесуели піти у відставку і попросив венесуельських військових підтримати спробу відновлення демократії в країні.
Парламент Венесуели 16 січня оголосив Мадуро узурпатором влади в країні.
Наразі 15 країн Євросоюзу вже визнали Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.
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