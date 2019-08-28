"Слуга народу" готує 465 змін до Конституції
"Їх 465. Питання в тому, наскільки вони по рівню готовності наближаються до ідеалу. Я думаю, що ці ініціативи є, ми зараз визначаємо черговість їх внесення до Верховної Ради. Визначаємо, які з них будуть визначені президентом як пріоритетні і на базі цього уже будемо формувати перелік того, над чим будуть працювати комітети, і що буде приймати Верховна Рада…Ми розуміємо, що багато з них (ініціатив - ред.) не знайдуть підтримки у Раді, тому що це речі, які дають можливість вигнати, якщо взяти економічну сферу, хто сидить на потоках, ми хочемо закрити всі корупційні бюджетні дірки. Звичайно, це буде мати супротив", - заявив представник президента у Раді Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, що 27 серпня Стефанчук сказав, що у перший день роботи Верховної Ради, 29 серпня, президент направить зміни до Конституції щодо відповідальності за кнопкодавство та пропуск без поважних причин депутатами одної третини пленарних засідань. Зокрема, нардепів можуть карати позбавленням мандату.
У серпні партія "Голос" звернулась до президента Володимира Зеленського із закликом запропонувати зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності.
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