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"Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури

У партії "Слуга народу", яка є лідером парламентських перегонів 2019 року, планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами
За словами Олександра Корнієнка, реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації. Їх замінять префектури, "які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад".
"Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури Фото: Лівий берег

"При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібен, тому йдеться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", — зазначив голова виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко і додав, що планується залишити 100 районів, йдеться в "Громадське".

"У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", — зазначив Корнієнко, говорячи про проект реформи.

Він також додав, що децентралізація є у програмах усіх політсил і "її підтримують".

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".

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