"Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури
"При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібен, тому йдеться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", — зазначив голова виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко і додав, що планується залишити 100 районів, йдеться в "Громадське".
"У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", — зазначив Корнієнко, говорячи про проект реформи.
Він також додав, що децентралізація є у програмах усіх політсил і "її підтримують".
Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".
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