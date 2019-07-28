"Слуга народу" хоче замінити держадміністрації на префектури

У партії "Слуга народу", яка є лідером парламентських перегонів 2019 року, планують провести реформу адміністративного устрою, замінивши державні адміністрації префектурами

За словами Олександра Корнієнка, реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації. Їх замінять префектури, "які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад".

"При такій моделі потужний районний рівень не сильно потрібен, тому йдеться про укрупнення районів, якими опікуватиметься префект", — зазначив голова виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко і додав, що планується залишити 100 районів, йдеться в "Громадське".

"У нас є група, яка займається децентралізацією і місцевим самоврядуванням. Щось буде робитися з нуля, щось – доопрацьовано", — зазначив Корнієнко, говорячи про проект реформи.

Він також додав, що децентралізація є у програмах усіх політсил і "її підтримують".

Нагадаємо, раніше Корнієнко заявив, що фракція "Слуга народу" при формуванні Кабінету міністрів не буде пропонувати місця представникам "старих систем".

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