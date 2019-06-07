"Слуга народу" оскаржила рішення суду про пережеребкування партій на виборах

"Ми не дамо зірвати вибори! Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування"

Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на судове рішення про пережеребкування партій, щоб визначити їхні номери в бюлетені на виборах.

"Ми не дамо зірвати вибори! Політична партія "Слуга народу" подала до Касаційного суду апеляцію на рішення суду про повторне жеребкування", - йдеться в повідомленні партії у Facebook.

У партії вважають, що зміни номерів у списках можуть мати вкрай негативні наслідки.

Зокрема, пережеребкування може спричинити спотворення волі виборців, оскільки партії вже якийсь час поширюють матеріали передвиборної агітації із зазначенням їхніх номерів у бюлетенях.

Крім того, через повторне жеребкування може бути неможливо передрукувати бюлетені, і, відповідно, вибори можуть не відбутися.

Також "Слуга народу" зазначає, що рішення суду першої інстанції спричинить безповоротні витрати коштів державного бюджету та виборчих фондів партій.

Нагадаємо, що 4 липня 2019 року Шостий апеляційний суд зобов'язав ЦВК провести пережеребкування номерів партій у виборчих бюлетенях на позачергових парламентських виборах, які заплановано на 21 липня. Такий позов подала Аграрна партія через внесення до бюлетенів з порушенням закону партії "Рух Нових сил" після жеребкування.