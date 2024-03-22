Служба безпеки України створила центр авіації

СБУ запропонувала створити бюджетну установу Центр авіації СБУ.

Сьогодні Кабінет міністрів під час засідання погодив створення Центру авіації Служби безпеки України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram-каналі.

"Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва. Надано можливість субʼєктам підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій) та тимчасово окупованих рф територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих рф, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 Nº 309, пролонгувати діючі кредити, надані для фінансування оборотного капіталу", - йдеться в дописі.

За словами Мельничук, запропонувала створити бюджетну установу Центр авіації СБУ сама Служба безпеки та направила свою ініціативу уряду.

Більш детальних подробиць щодо Центру авіації Мельничук не розкрив.