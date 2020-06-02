НОВИНИУ Китаї у немовляти діагностували смертельний коронавірус лише через 30 годин після народження. Це наймолодший з інфікованих пацієнтів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Смертельний коронавірус виявили у немовляти за 30 годин після народження
Дитина народилася 2 лютого в Ухані, епіцентрі вірусу
Фото: bdzhola.com
Про це повідомляють державні ЗМІ Китаю, пише ВВС,передає "Громадське".
Дитина народилася 2 лютого в Ухані, епіцентрі вірусу. У матері дитини теж виявили інфекцію після пологів. Наразі незрозуміло, як передалося захворювання — в утробі матері чи після народження.
Державне ЗМІ Сіньхуа повідомило, що дитина, у якої виявили коронавірус, при народженні важила 3,25 кг і зараз перебуває у стабільному стані та знаходиться під спостереженням.
Нагадаємо, що Китайська компанія, що займається виробництвом систем штучного інтелекту, передала чотирьох роботів для дезінфекції лікарні на сході провінції Шаньдун.
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