Смешка та Вілкула на виборах фінансувала людина з підприємства Ахметова

Левову частку грошей партія під час виборчої кампанії витратила на телерекламу — 20 мільйонів гривень. Це 75% усіх її видатків.

Цю інформацію зазначено в остаточному фінансовому звіті про використання коштів виборчого фонду партії на сайті ЦВК, інформують в "Чесно".

Найбільша частина суми у виборчому фонді, а саме 26,73 мільйона гривень, — це кошти самої партії.

Крім них, "Сила і честь" отримувала на рахунок виборчого фонду внески від фізичних осіб. Так, партії надіслали 248,4 тисячі гривень. Із них 210 тисяч переказав Сергій Сухов із Маріуполя. Людина з ідентичними прізвищем, ім'ям і по батькові є співробітником ТОВ "Метінвест Холдинг", що належить олігарху Рінату Ахметову.

Дружина жертводавця Ксенія Сухова працює заступницею міського голови з питань діяльності виконавчих органів Маріупольської міської ради.

Цікаво, що маріупольські чиновники та працівники підприємств Ріната Ахметова цьогоріч фінансували президентські кампанії Олександра Вілкула та Олега Ляшка. При цьому Сергій Сухов у лютому 2019 року перерахував у виборчий фонд Вілкула 1,5 мільйона гривень.

Дізнатися походження коштів, які партія переказала зі свого поточного рахунку на виборчий, зможемо частково наприкінці серпня, а частково аж у листопаді, коли будуть оприлюднені фінзвіти про поточну діяльність "Сили і честі" у другому та третьому кварталах. Збираючи гроші на поточний рахунок, партія, так би мовити, відтермінувала оприлюднення імен донорів, котрі фактично профінансували виборчу кампанію партії Ігоря Смешка на 26 мільйонів гривень. Таким самим шляхом пішла більшість партій, які брали участь у парламентських виборах.

У рекламних відеороликах кампанії Смешка ішлося про те, що Україна потребує сильних і чесних людей, а партія йде на вибори перемагати.

Найбільше "Сила і честь" заплатила за рекламу на ТРК "Україна" — 5,3 мільйона гривень. Оплачували й ефірний час на телеканалах у різних областях України. Ще понад 300 тисяч витратили на рекламу на радіо.

Фото: Чесно

На початку липня Ігор Смешко заявляв, що телеканали "112 Україна" і NewsOne відмовили його політсилі в розміщенні платної реклами.

Витрат на рекламу в соціальних мережах у звіті немає. Хоча лише офіційна сторінка партії у Facebook у липні спрямувала на рекламу понад 1000 доларів, ще від 100 до 500 доларів – у червні.

Зі сторінки самого Ігоря Смешка також оплачували рекламні дописи. Так, протягом червня-липня на них витратили 2591 долар, тобто понад 60 тисяч гривень.

За рекламу платили й у YouTube. Наприклад, як рекламне стояло відео з інтерв'ю Дмитра Гордона з Ігорем Смешком.

Вартість реклами на YouTube наразі дізнатися неможливо.

Партія "Сила і честь" не потрапила до парламенту, однак із 2020 року матиме державне фінансування.

Рух ЧЕСНО змоделював, скільки коштів отримають з держбюджету партії, які подолали на парламентських виборах 2-відсотковий бар'єр. "Сила і честь" наступного року може одержати 19,8 мільйона гривень.

Ігор Смешко під час цьогорічних президентських виборів здобув 6,04% голосів. Тоді на власну кампанію він назбирав 1,8 мільйона гривень.

Мільйон гривень, тобто більш ніж половину суми внесків, кандидату переказав член президії політради Аграрної партії України, голова громадської організації "Фонд муніципальних реформ "Магдебурзьке право" Михайло Поживанов. Політик був нардепом ВРУ чотирьох скликань. У 2-му скликанні він був безпартійним, у 4-му та 5-му – від "Народного руху України", а в 6-му скликанні був обраний у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за списком "Блоку Юлії Тимошенко".

Під час парламентської кампанії Поживанов отримав 11-те місце у списку партії "Сила і честь", яка стала першою непрохідною на виборах 2019 року.

Нагадаємо, лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко заявив, що в разі проходу у Верховну Раду його партія готова до коаліції із президентською партією "Слуга народа".

Читайте також: Мешканці Подільська Одеської області загрожує покарання за підкуп виборців