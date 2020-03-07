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Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк

Про це він повідомив на засіданні Ради у п’ятницю
Голова Нацбанку Яків Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.
Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Протягом останнього року біля НБУ проплачені мітинги, на яких виступають сидячі тут народні депутати, місяць блокування мого будинку і будинків заступників. 

….Інформаційні атаки побудовані на маніпуляції та брехні. 

...Використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Все це елементи одного ланцюга", - пояснює Смолій, зазначає "Економічна правда".

Також він поправив нардепа, яка заявила у промові про тиск з боку Офісу президента.

"Я такого (про тиск з боку президента - ЕП) в своєму виступі не говорив, однак я зазначав, що на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще. 

Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.

Нагадаємо, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні

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03 07 2020 15:55
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