Смолій пояснив, хто створював "системний політичний тиск" на Нацбанк
"Протягом останнього року біля НБУ проплачені мітинги, на яких виступають сидячі тут народні депутати, місяць блокування мого будинку і будинків заступників.
….Інформаційні атаки побудовані на маніпуляції та брехні.
...Використання Ради НБУ для створення корпоративного конфлікту всередині інституції. Все це елементи одного ланцюга", - пояснює Смолій, зазначає "Економічна правда".
Також він поправив нардепа, яка заявила у промові про тиск з боку Офісу президента.
"Я такого (про тиск з боку президента - ЕП) в своєму виступі не говорив, однак я зазначав, що на всіх нарадах де були присутні президент, нардепи або прем’єр до НБУ звучали заклики залити економіку грішми, відмінити принципи регулювання банківської системи , встановити курс , щоб експортерам було краще.
Поставити інфляцію 11% і курс 30, бо такі параметри закладені в держбюджет. Ці гасла заставили мене прийняти це рішення", - резюмує Смолій.
Нагадаємо, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу підтримку реформ в Україні
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