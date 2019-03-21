Снайпер обстріляв позиції ООС біля Широкиного, є загиблий і поранений

У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем

Бойовики п’ять разів відкривали вогонь по позиціям ООС, один військовослужбовець загинув і ще один поранений.

Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – у районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу міста Авдіївка", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Крім того, бойовики обстріляли позиції ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зокрема, з мінометів калібру 82 мм, БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі Хутору Вільний, з 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4 та з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Південне.

У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем.