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Снайпер обстріляв позиції ООС біля Широкиного, є загиблий і поранений

У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем
Бойовики п’ять разів відкривали вогонь по позиціям ООС, один військовослужбовець загинув і ще один поранений.
Снайпер обстріляв позиції ООС біля Широкиного, є загиблий і поранений Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з великокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї – у районі населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів та снайперської зброї – поблизу міста Авдіївка", - повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Крім того, бойовики обстріляли позиції ООС у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Зокрема, з мінометів калібру 82 мм, БМП-1, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – у районі Хутору Вільний, з 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища Золоте-4 та з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Південне.

У штабі розповіли, що відкривали вогонь у відповідь та запевнили, що тримають ситуацію під контролем.

Нагадаэмо, що 20 березня, окупанти сім разів обстріляли позиції військ Об'єднаних сил, з них п'ять – зі зброї, що заборонена мінськими домовленостями.

Також, співробітники контррозвідки Служби безпеки України спільно з підрозділами Збройних сил затримали у районі проведення Операції об’єднаних сил бойовика окупованих районів Луганської області.

 

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21 03 2019 19:51
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