Сотні працівників "Голосу Америки" отримали повідомлення про звільнення – NYT

Скорочення є черговою атакою на новинні медіа, що фінансуються з федерального бюджету.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала повідомлення про скорочення більше 600 працівникам телерадіоорганізації "Голосу Америки".

Про це йдеться в статті газети The New York Times.

Нові скорочення зменшать кількість співробітників організації до 200 людей, а це це фактично одна сьома від чисельності штату на початку року.

Видання пише, що журналісти і технічний персонал "Голосу Америки і відправлені в оплачувану відпустку до 1 вересня.

Того тижня у Трампа попросили співробітників перськомовної служби "Голосу Америки" повернутися до роботи у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном, але щонайменше двоє з них отримали повідомлення про звільнення.

Листи про звільнення є останнім етапом атаки адміністрації Трампа на новинні мережі, що фінансуються з федерального бюджету, в тому числі й "Голос Америки".

"Проведення цих скорочень без будь-якої очевидної стратегії чи мети є глибоко деструктивним. Без контролю вони завдадуть шкоди національній безпеці Сполучених Штатів", - заявив директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц.

Він додав, що медіакорпорація продовжить оскаржувати ці дії в суді.

На сьогодні "Голос Америки" ведеться чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані.

На початку року в агентстві працювали близько 1300 журналістів, що вели мовлення 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Пізніше в лютому стало відомо, що Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

Проте в квітні суд наказав Трампу відновити роботу Голосу Америки.