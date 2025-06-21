Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сотні працівників "Голосу Америки" отримали повідомлення про звільнення – NYT

21 червня 2025, 20:51
Сотні працівників
Фото: gettyimages.com
Скорочення є черговою атакою на новинні медіа, що фінансуються з федерального бюджету.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розіслала повідомлення про скорочення більше 600 працівникам телерадіоорганізації "Голосу Америки".

Про це йдеться в статті газети The New York Times.

Нові скорочення зменшать кількість співробітників організації до 200 людей, а це це фактично одна сьома від чисельності штату на початку року.

Видання пише, що журналісти і технічний персонал "Голосу Америки і відправлені в оплачувану відпустку до 1 вересня.

Того тижня у Трампа попросили співробітників перськомовної служби "Голосу Америки" повернутися до роботи у зв’язку із загостренням конфлікту між Ізраїлем та Іраном, але щонайменше двоє з них отримали повідомлення про звільнення.

Листи про звільнення є останнім етапом атаки адміністрації Трампа на новинні мережі, що фінансуються з федерального бюджету, в тому числі й "Голос Америки".

"Проведення цих скорочень без будь-якої очевидної стратегії чи мети є глибоко деструктивним. Без контролю вони завдадуть шкоди національній безпеці Сполучених Штатів", - заявив директор "Голосу Америки" Майкл Абрамовіц.

Він додав, що медіакорпорація продовжить оскаржувати ці дії в суді.

На сьогодні "Голос Америки" ведеться чотирма мовами, а радіомовлення збереглося лише в Афганістані. 

На початку року в агентстві працювали близько 1300 журналістів, що вели мовлення 49 мовами на аудиторію понад 360 мільйонів людей по всьому світу.

Пізніше в лютому стало відомо, що Маск закликає закрити Радіо Свобода та Голос Америки.

Проте в квітні суд наказав Трампу відновити роботу Голосу Америки.

 

СШАГолос Америки

Останні матеріали

Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Політика
Кібервійна з росією можлива. Тактика росії за кордоном та сама, що й проти власних громадян – Едвард Лукас
Переклад iPress – 20 червня 2025, 14:06
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Політика
Темний володар Кремнієвої долини. Пітер Тіль входить у чат – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 20 червня 2025, 12:02
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Політика
Чихуахуа Трампа. Тулсі Ґаббард відсторонена від обговорень адміністрації щодо Ізраїлю та Ірану – NBC News
Переклад iPress – 20 червня 2025, 07:32
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Політика
Бомбити чи не бомбити? Ризики та переваги бомбардування іранської ядерної бази Фордо – Макс Бут
Переклад iPress – 19 червня 2025, 12:20
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Політика
Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Триденна спеціальна військова операція Нетаньягу. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 19 червня 2025, 11:29
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Політика
США роблять світ більш небезпечним. Китай та росія у захваті – Джеймс Ставрідіс
Переклад iPress – 19 червня 2025, 07:57
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Політика
Ірано-ізраїльська війна. Нескінченна (і дуже прозора) Велика гра. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 18 червня 2025, 16:48
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється