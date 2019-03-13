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Соцмережа Facebook повідомила у Twitter, що усуває причину збою

"Ми можемо підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою"
Адміністрація соцмережі Facebook заявляє, що працює над вирішенням проблеми, яка спричинила глобальний технічний збій у Facebook та Instagram.
Соцмережа Facebook повідомила у Twitter, що усуває причину збою Фото: з відкритих джерел

"Ми знаємо, що сьогодні у багатьох користувачів виникли проблеми із доступом до сімейства додатків Facebook. Ми намагаємося вирішити проблему якнайшвидше. Але ми можемо підтвердити, що проблема не пов'язана з DDoS-атакою", - йдеться у повідомленні соцмережі.

Нагадаємо, 13 березня у роботі Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. За даними сервісу, постраждали, зокрема, користувачі даних соцмереж з України, Росії та Білорусі.

Як повідомляли користувачі, в обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

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13 03 2019 22:53
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