CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. Відповідні дані наводить сервіс Downdetector.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У роботі Facebook і Instagram стався збій
В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення
Фото: з відкритих джерел
За даними сервісу, постраждали, зокрема, користувачі даних соцмереж з України, Росії та Білорусі, повідомляє "Громадське".
В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.
Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувались «історії».
У лютому у роботі Facebook стався масштабний збій, переважно постраждали користувачі у центральній Європі.
Нагадаємо, що компанія Facebook подала у суд на чотири китайські компанії за сприяння продажу фальшивих облікових записів і "накрутку" лайків.
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