У роботі Facebook і Instagram стався збій

В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення

У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. Відповідні дані наводить сервіс Downdetector.

За даними сервісу, постраждали, зокрема, користувачі даних соцмереж з України, Росії та Білорусі, повідомляє "Громадське".

В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувались «історії».

У лютому у роботі Facebook стався масштабний збій, переважно постраждали користувачі у центральній Європі.

Нагадаємо, що компанія Facebook подала у суд на чотири китайські компанії за сприяння продажу фальшивих облікових записів і "накрутку" лайків.