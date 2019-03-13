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У роботі Facebook і Instagram стався збій

В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення
У роботі соціальних мереж Facebook і Instagram стався збій серед користувачів Західної Європи, а також США. Відповідні дані наводить сервіс Downdetector.
У роботі Facebook і Instagram стався збій Фото: з відкритих джерел

За даними сервісу, постраждали, зокрема, користувачі даних соцмереж з України, Росії та Білорусі, повідомляє "Громадське".

 В обох соцмережах пропала можливість публікувати записи, а також відправляти і отримувати повідомлення.

Крім того, на ПК не працював Facebook Messenger, при цьому він завантажувався на мобільних пристроях. Також в Instagram не завантажувались «історії».

У лютому у роботі Facebook стався масштабний збій, переважно постраждали користувачі у центральній Європі. 

Нагадаємо, що компанія Facebook подала у суд на чотири китайські компанії за сприяння продажу фальшивих облікових записів і "накрутку" лайків.

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13 03 2019 20:17
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