Соцвиплати будуть розблоковані - глава Фонду соціального страхування Баженков
Виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах будуть розблоковані, незважаючи на бездіяльність Мінсоцполітики. Про це глава Фонду соціального страхування Євген Баженков заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Щоб люди не чекали ще 3 тижні без виплат, я прийняв рішення взяти відповідальність на себе і розблокувати ці виплати", - сказав він.
Євген Баженков зазначив, що ситуація з зупинкою виплат була створена штучно: "Виконувач обов'язків голови Фонду щотижневого інформував Мінсоцполітики про критичну ситуацію, про те, що кошти закінчаться в середині листопада. І у них було право ініціювати внесення змін до держбюджету-2019, щоб цього уникнути".
"Ми зробили заяву, що виплати зупинилися в зв'язку з бездіяльністю і відсутністю реакції міністра соцполітики протягом 60-ти днів. Ми хочемо привернути увагу уряду і Офісу президента до того, що є чиновники, які працюють не на благо людей, а вирішують свої питання, хочуть призначення своїх людей на посади, хочуть очолити Фонд", - підкреслив він.
Євген Баженков також підкреслив, що в цій ситуації винен конкретний чиновник: "За ситуацію, що склалася, відповідальний заступник міністра соцполітики, який давав письмову відповідь - це Олег Коваль".
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