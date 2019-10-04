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Розенко заявляє, що "13-у пенсію" можуть виплатити вже цього року

"Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати її вже з цього року"
Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко переконаний, що вже цього року можна буде виплатити "13-у пенсію".
Розенко заявляє, що "13-у пенсію" можуть виплатити вже цього року Павло Розенко. Фото: kmu.gov.ua

"Ініціатива президента Петра Порошенка полягає в тому, щоб одноразову виплату, яку  пенсіонери отримали у березні і отримають у квітні, зробити постійною. Це може бути у вигляді "13-ї пенсії" наприкінці року. Її будуть отримувати люди, які мають великий страховий стаж, але невисоку пенсію", - пояснив віце-прем’єр-міністр, повідомляє "Урядовий портал".

За його словами, наразі уряд працює над реалізацією цієї ініціативи.

"Ми проводимо відповідні розрахунки. У нас є всі можливості реалізувати  її вже з цього року", - зазначив Розенко.

Нагадаємо, що середня сума підвищення пенсій з 1 березня 2019 року для осіб, пенсії яких підлягали перерахунку, становить 514 грн, водночас пенсії близько 2,5 млн пенсіонерів зростуть на понад тисячу гривень.

 

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10 04 2019 19:12
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