Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Союзник путіна пригрозив ядерним ударом по Європі у разі поразки рф у війні проти України

16 січня 2026, 12:39
Союзник путіна пригрозив ядерним ударом по Європі у разі поразки рф у війні проти України
Фото: з вільного доступу
У москві знову заговорили про ядерний удар по Європі.

Союзник президента росії владіміра путіна та колишнього президента Боріса Єльціна заявив, що країна може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо росія опиниться на межі поразки у війні з Україною.

Про це пише The Hill.

"Що таке поразка росії? Якщо росія коли-небудь опиниться на межі поразки, це означатиме, що росія застосує ядерну зброю, і Європа буде фізично знищена. Я маю на увазі, що про це навіть думати неможливо, але вони про це говорять, тому що їм потрібна війна, щоб виправдати своє перебування при владі, виправдати своє існування", — сказав Сєргєй Караганов Такерові Карлсону в його подкасті The Tucker Carlson Show.

Караганов, голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії, організації, близької до Путіна, заявив, що поразка росії буде "фантастичною ілюзією" і що такі коментарі ґрунтуються на "інтелектуальній неспроможності" європейських лідерів.

Караганов також розкритикував російський уряд за "занадто велике терпіння" до Європи.

"Рано чи пізно, якщо вони продовжуватимуть підтримувати цю війну, жертвуючи життями багатьох українців та інших людей... Ми будемо змушені суворо покарати їх. Сподіваємося, що в обмеженому сенсі", — додав Караганов.

У The Hill додають, що Караганов раніше робив подібні коментарі щодо дій росії у ядерній сфері, зокрема у статті від червня 2023 року, в якій він закликав до ядерних ударів по декількох країнах, "щоб привести до тями тих, хто втратив розум".

"Вони вірять, що війна ніколи не дійде до їхньої території. Вони забули про війну і про те, що вона жахлива. Зараз одним із завдань росії, крім усіх інших, є привести їх до тями, сподіваємося, без використання ядерної зброї", — сказав Караганов про Європу.

Європавійнаядерна зброяВладімір Путін

Останні матеріали

Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Політика
російські пропагандони і токсичні меседжі. Ласкаво просимо до 2026 року – року дикунів і варварів – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2026, 08:06
Проблема
Політика
Проблема "Орєшніка" для Європи. Технічні обмеження, альтернативні витрати та невирішені проблеми у сфері стримування – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 15 січня 2026, 15:46
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Політика
Світ на межі. Як кроки Трампа можуть запустити ланцюгову реакцію – The Atlantic
Переклад iPress – 15 січня 2026, 14:05
Фронт без прориву і демонстрація
Політика
Фронт без прориву і демонстрація "Орєшніка". Як кремль намагається змінити порядок денний – Мік Раян
Переклад iPress – 15 січня 2026, 07:28
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється