У москві знову заговорили про ядерний удар по Європі.

Союзник президента росії владіміра путіна та колишнього президента Боріса Єльціна заявив, що країна може застосувати ядерну зброю проти Європи, якщо росія опиниться на межі поразки у війні з Україною.

Про це пише The Hill.

"Що таке поразка росії? Якщо росія коли-небудь опиниться на межі поразки, це означатиме, що росія застосує ядерну зброю, і Європа буде фізично знищена. Я маю на увазі, що про це навіть думати неможливо, але вони про це говорять, тому що їм потрібна війна, щоб виправдати своє перебування при владі, виправдати своє існування", — сказав Сєргєй Караганов Такерові Карлсону в його подкасті The Tucker Carlson Show.

Караганов, голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії, організації, близької до Путіна, заявив, що поразка росії буде "фантастичною ілюзією" і що такі коментарі ґрунтуються на "інтелектуальній неспроможності" європейських лідерів.

Караганов також розкритикував російський уряд за "занадто велике терпіння" до Європи.

"Рано чи пізно, якщо вони продовжуватимуть підтримувати цю війну, жертвуючи життями багатьох українців та інших людей... Ми будемо змушені суворо покарати їх. Сподіваємося, що в обмеженому сенсі", — додав Караганов.

У The Hill додають, що Караганов раніше робив подібні коментарі щодо дій росії у ядерній сфері, зокрема у статті від червня 2023 року, в якій він закликав до ядерних ударів по декількох країнах, "щоб привести до тями тих, хто втратив розум".

"Вони вірять, що війна ніколи не дійде до їхньої території. Вони забули про війну і про те, що вона жахлива. Зараз одним із завдань росії, крім усіх інших, є привести їх до тями, сподіваємося, без використання ядерної зброї", — сказав Караганов про Європу.