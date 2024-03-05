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ПОЛІТИКА

Союзники Німеччини по НАТО закликають Берлін посилити безпеку після російського витоку

05 березня 2024, 08:32
Союзники Німеччини по НАТО закликають Берлін посилити безпеку після російського витоку
Фото: з вільного доступу
Один із співрозмовників агентства назвав необдумані дії німецьких військових непрофесійними.

Союзники Німеччини по НАТО закликали Берлін ретельніше ставитись до секретної інформації та посилити заходи безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Деякі союзники звернулися до Німеччини із закликом посилити заходи безпеки щодо таємної інформації після того, як росія розкрила делікатні дискусії щодо допомоги Україні", - йдеться у матеріалі.

Один із співрозмовників агентства назвав необдумані дії німецьких військових непрофесійними. На його переконання, "такі вчинки очікуються від людей, які ніколи не прослуховували брифінги безпеки, але не від військових".

Інше джерело заявило, що не здивоване помилкою Німеччини, а ще одне висловило думку, що витік, ймовірно, приведе до суворіших заходів усюди, але особливо в Німеччині.

За словами ряду обізнаних джерел, витік даних показав недосконалість підходів до питань безпеки після початку російського вторгнення в Україну. Тому після того, що трапилося, ймовірно, набагато більше зустрічей проходитимуть в офлайн-режимі для зменшення ризиків безпеки.

Раніше російські пропагандисти опублікували аудіозапис, на якому нібито старші офіцери ВПС Німеччини обговорюють теоретичні можливості використання Україною німецьких крилатих ракет Taurus. Зокрема, на аудіозаписі обговорювалася можливість удару ракетами Taurus так званим Кримським мостом.

Згодом Міністерство оборони Німеччини підтвердило витік розмови німецьких офіцерів про можливість застосування ракет Taurus в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ця подія буде швидко розслідувана. Німецьке Федеральне відомство військової контррозвідки розпочало перевірку можливого перехоплення російською стороною розмов німецьких офіцерів.

НімеччинаНАТОвитік даних

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