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Союзники України применшують надії на прорив "плану перемоги" Зеленського – Bloomberg

24 вересня 2024, 20:27
Союзники України применшують надії на прорив
Один із союзників навіть пропонує зв’язатися з путіним безпосередньо перед зустріччю G20.

Союзники України обговорюють можливість зв’язатися з президентом рф диктатором Володимиром рутіним перед зустріччю G20, яка відбудеться у листопаді в Бразилії.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Журналісти пишуть, що союзники обговорюють можливість зв’язатися з путіним безпосередньо перед зустріччю G20 у Бразилії, оскільки немає ознак, що кремль планує відступати у війні з Україною.

Крім того, співрозмовник заявив виданню, що союзники України на Заході намагаються знизити очікування щодо плану перемоги, який президент Володимир Зеленський представляє у США. Вони вважають, що він не принесе "прориву" у війні з оосією.

За словами співрозмовника, знайомого з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, в плані перемоги українського президента не було "справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально". Ще один чиновник назвав план "списком бажань".

Крім того, третій із союзників вважає, що настав час для нового раунду переговорів з путіним. За словами двох чиновників, встановити контакт з російським диктатором може Зеленський або хтось із партнерів.

Ще принаймні один із союзників запропонував відновити контакти з путіним

Також, як зазначає Bloomberg, американські посадовці намагаються знизити очікування щодо схвалення запиту Києва на використання американських ракет дальньої дії для ударів по цілях всередині російської території.

Ми також повідомляли, що в ОП розповіли, які пункти містяться в "Плані перемоги".

 

війна в Україніплан перемоги

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