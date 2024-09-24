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В ОП розповіли, які пункти містяться в "Плані перемоги"

24 вересня 2024, 18:37
В ОП розповіли, які пункти містяться в
"План перемоги" України не оголошений.

Відомо, що "План перемоги"  включає п’ять пунктів, чотири з яких слід виконати під час війни.

Він не оголошений, але його загальні риси вже обговорюються. 

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини розповів радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко.

"Треба розуміти, що "План перемоги" не розголошений. Він буде представлений особисто Президентом України Президенту Джо Байдену, а до того інформація про нього є дозовано повідомленою і містить загальні обриси плану. Це п’ять пунктів, чотири основні і один додатковий. Додатковий може бути реалізований вже після війни. Ці пункти містять деталі: перше - які рішення треба ухвалити, друге – оборонна співпраця розвідувальних структур, також спільна економічна робота України та країн-партнерів для того, щоб був справедливий мир для України. Також необхідно гарантувати для України безпекове майбутнє, тобто мова про отримання гарантій, співмірних з гарантіями Організації північноатлантичного договору", - сказав Лещенко. 

Радник керівника ОП відзначив, що деякі, за його словами, очевидні пункти Плану у пресі вже обговорюються. Проте, чи є вони частиною Плану перемоги, Лещенко не підтвердив. Зокрема, мова про дозвіл на далекобійні удари по російській території, перспективу вступу до НАТО для України, використання російських заморожених активів у Європі для України.

"Це очевидні речі, які є вкрай важливими", – підсумував Сергій Лещенко.

Раніше в Офісі президента заявили, що журналістів The Times не ознайомлювали з "планом перемоги" Зеленського.

 

Офіс ПрезидентаПлане перемоги

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