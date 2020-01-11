ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія SpaceX запланувала 5 листопада доставити військовий GPS-супутника третього покоління на орбіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
SpaceX виведе на орбіту військовий супутник США
Виліт SpaceX
Ракета Falcon9 виведе супутник на орбіту з комплексу SLC-40 у Флориді,про це повідомив "Укрінформ".
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Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX займається підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship.
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01 11 2020 11:48 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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