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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

SpaceX виведе на орбіту військовий супутник США

Компанія SpaceX запланувала 5 листопада доставити військовий GPS-супутника третього покоління на орбіту.
SpaceX виведе на орбіту військовий супутник США Виліт SpaceX

Ракета Falcon9 виведе супутник на орбіту з комплексу SLC-40 у Флориді,про це повідомив "Укрінформ".

Також буде цікаво: незабаром польоти в космос стануть проблематичними

Раніше повідомлялося, що компанія Ілона Маска SpaceX займається підготовкою до тестового польоту міжпланетного корабля Starship. 

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01 11 2020 11:48
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