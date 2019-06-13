Спалили авто колишнього віце-мера Ужгорода, - ВІДЕО
На своїй сторінці в соцмережі Facebook він виклав відео палаючого автомобіля та фото з наслідками пожежі, повідомляє УП.
Сам Цап зазначив, що вважає цей інцидент спробою залякування.
"Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції... І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...", – написав екс-заступник мера.
За даними сайту Мукачево.net, повідомлення на лінію "102" надійшло о 04:17 годині, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.
З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.
Триває подальша перевірка в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження, чи то знищення, майна шляхом підпалу.
Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.
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