Спалили авто колишнього віце-мера Ужгорода, - ВІДЕО

Сам Цап зазначив, що вважає цей інцидент спробою залякування

На Закарпатті спалили автомобіль колишнього першого заступника міського голови Ужгорода Іштвана Цапа.

На своїй сторінці в соцмережі Facebook він виклав відео палаючого автомобіля та фото з наслідками пожежі, повідомляє УП.

Сам Цап зазначив, що вважає цей інцидент спробою залякування.

"Коли та заважаєш системі і тебе не можуть купити - тебе залякують, переслідують надуманними кримінальними справами, дискредитують, цькують через продажних глашатаїв, намагаються запроторити за грати, відсторонюють десятки разів від посади, кілька разів незаконно звільняють. Підла і страшна система не терпить людей, які, незважаючи ні на що, твердо стоять на своїй позиції... І тоді вже в хід іде брудне-бандитське...", – написав екс-заступник мера.

За даними сайту Мукачево.net, повідомлення на лінію "102" надійшло о 04:17 годині, на місце виїжджала слідчо-оперативна група.

З місця було вилучено речові докази, які направили на експертизу, а евакуатором автівку доставили на спецмайданчик.

Триває подальша перевірка в ході якої буде встановлено всі обставини. Вбачаються ознаки кримінального злочину за ч.2 статті 194, а саме пошкодження, чи то знищення, майна шляхом підпалу.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети "Зоря" Володимира Пісоцького, це вже не перший випадок підпалу машин журналістів на Дніпропетровщині.