В схемі задіяні невеликі китайські банки.

росія не залишає спроб з пошуку альтернатив для проведення платежів, з чим виникли проблеми через санкцій США. У цьому рф активно допомагає Китай. Після візиту владіміра путіна в прикордонних регіонах були створено спеціальні банки, які дозволяють російським компаніям відкривати рахунки нерезидентів у китайських банках.

Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що у схемі задіяні невеликі банки, які мають обмежений або нульовий бізнес із країнами, які рф вважає недружніми, що знижує потенційні ризики для Китаю. Однак вікно для здійснення ними платежів на користь російських компаній може звузитися, адже у США працюють над виявленням подібних банків.

"Після візиту путіна в одній із провінцій Китаю з'явилися банки, які відкривають рахунки NRA для російських компаній на території Китаю", - повідомило одне з джерел. "Сьогодні ми навіть не говоримо про ... великі та середні банки. Жоден із них не працює з росією. Це проблема, яку ми дійсно повинні визнати".

Нагадаємо, країни Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти росії. «Ці санкції спрямовані на те, щоб уряду путіна було важче вести агресивну війну”, - наголосив Боррель, і додав, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну.