Співробітники "Укрзалізниці" виявили крадіїв дизпалива за допомогою дрона

Затримано машиніста і його помічника

Співробітники "Укрзалізниці" за допомогою безпілотного літального апарата зафіксували на відео факт крадіжки дизельного палива з локомотива в Одеській області.

"Увечері дрон зняв білу "Волгу", яка возила каністри до нашого тепловоза. ВОХР - хлопці оперативні, на місці були миттєво. Виявили 7 каністр дизелю у вагоні. Поруч - порожні каністри і шланг для зливу палива. "Майстри" знайшли спільників серед наших працівників - машиніста і його помічника. Їх затримали, слідчі дії почали", - прокоментував Кравцов, інформує LB.ua.

Він уточнив, що випадок стався на станції Рені-Наливна.