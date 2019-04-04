Співробітники "Укрзалізниці" виявили крадіїв дизпалива за допомогою дрона
"Увечері дрон зняв білу "Волгу", яка возила каністри до нашого тепловоза. ВОХР - хлопці оперативні, на місці були миттєво. Виявили 7 каністр дизелю у вагоні. Поруч - порожні каністри і шланг для зливу палива. "Майстри" знайшли спільників серед наших працівників - машиніста і його помічника. Їх затримали, слідчі дії почали", - прокоментував Кравцов, інформує LB.ua.
Він уточнив, що випадок стався на станції Рені-Наливна.
Кравцов зазначив, що БПЛА оснащено додатковими модулями освітлення і можуть виконувати зйомку і в темний час доби.
"А цей пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою ми реалізуємо і в інших філіях", - додав голова УЗ.
Як зазначає Центр транспортних стратегій, "Укрзалізниця" і представники української IT-сфери розробляють проект UZ Air Guard, метою якого є здійснення контролю за інфраструктурою із допомогою дронів. Проект передбачає оснащення відеоспостереженням з повітря 68 полігонів.
Крім того, в рамках пілотного проекту боротьби з крадіжками на залізниці бійці спецпідрозділу озброєної охорони Одеської магістралі отримали автомобілі підвищеної прохідності, оснащені спеціальним обладнанням. У комплекти екіпіровки також увійшли квадрокоптери.
Нагадаємо, що через поганий стан залізничного полотна "Укрзалізниця" закрила 1857 кілометрів залізничних шляхів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Канаді зняли фільм рідкісною мовою, якою володіє близько 20 людей у світі, - ВІДЕО
- ВІДЕО Глава Держприкордонслужби про "євробляхи": Черги на кордонах практично зникли
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- Маятник Фуко для України
- Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею""В якийсь момент, коли ми знімали проросійські акції, показували, що відбувається, на нас "дивилися вовком" ті самі люди, права яких ми вчора захищали. Їм неважливо було, що у тебе на мікрофоні. Всі українські ЗМІ сприймалися, як ворожі"