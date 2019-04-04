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Співробітники "Укрзалізниці" виявили крадіїв дизпалива за допомогою дрона

Затримано машиніста і його помічника
Співробітники "Укрзалізниці" за допомогою безпілотного літального апарата зафіксували на відео факт крадіжки дизельного палива з локомотива в Одеській області.
Співробітники "Укрзалізниці" виявили крадіїв дизпалива за допомогою дрона Фото: gettyimages.com

"Увечері дрон зняв білу "Волгу", яка возила каністри до нашого тепловоза. ВОХР - хлопці оперативні, на місці були миттєво. Виявили 7 каністр дизелю у вагоні. Поруч - порожні каністри і шланг для зливу палива. "Майстри" знайшли спільників серед наших працівників - машиніста і його помічника. Їх затримали, слідчі дії почали", - прокоментував Кравцов, інформує LB.ua.

Він уточнив, що випадок стався на станції Рені-Наливна.

Кравцов зазначив, що БПЛА оснащено додатковими модулями освітлення і можуть виконувати зйомку і в темний час доби.

"А цей пілотний проект з оснащення воєнізованої охорони сучасною технікою ми реалізуємо і в інших філіях", - додав голова УЗ.

Як зазначає Центр транспортних стратегій, "Укрзалізниця" і представники української IT-сфери розробляють проект UZ Air Guard, метою якого є здійснення контролю за інфраструктурою із допомогою дронів. Проект передбачає оснащення відеоспостереженням з повітря 68 полігонів.

Крім того, в рамках пілотного проекту боротьби з крадіжками на залізниці бійці спецпідрозділу озброєної охорони Одеської магістралі отримали автомобілі підвищеної прохідності, оснащені спеціальним обладнанням. У комплекти екіпіровки також увійшли квадрокоптери.

Нагадаємо, що через поганий стан залізничного полотна "Укрзалізниця" закрила 1857 кілометрів залізничних шляхів.

 

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04 04 2019 12:55
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