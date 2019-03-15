CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЧерез поганий стан залізничного полотна "Укрзалізниця" закрила 1857 кілометрів залізничних шляхів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" закрила 1,8 тисяч кілометрів залізниці через поганий стан
У компанії закрили для користування пасажирськими та вантажними поїздами 3,46 тисячі ділянок залізниці
Фото: biz.nv.ua
Зазначається, що станом на початок 2019 року у компанії закрили для користування пасажирськими та вантажними поїздами 3,46 тисячі ділянок залізниці, загальна протяжність яких складає 1857 кілометрів. Головною причиною цього стала зношеність колії та поганий технічний стан. Про це повідомляє ЦТС.
Станом на кінець 2017 року закритих ділянок залізниці в Україні було на 35% менше.
Нагадаємо, що після підвищення тарифів на вантажні перевезення "Укрзалізниця" планує залучити 5 мільярдів гривень, які використають на проведення інвестицій у закупівлю нових вантажних вагонів та локомотивів.
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