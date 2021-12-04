БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИМіністерство цифрової трансформації та Державна податкова служба (ДПС) запускають послугу з подачі податкової декларації та сплати податків для ФОП на спрощеній системі оподаткування через застосунок "Дія"Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Сплатити податки ФОПи зможуть через застосунок "Дія"
З нашим партнером, Державною податковою службою ми робимо наступний проєкт: це сплата податків та подача декларації для ФОПів, які знаходяться на спрощеній системи оподаткування, на порталі та у застосунку "Дія"
Фото: з вільних джерел
"З нашим партнером, Державною податковою службою ми робимо наступний проєкт: це сплата податків та подача декларації для ФОПів, які знаходяться на спрощеній системи оподаткування, на порталі та у застосунку "Дія", - сказав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час брифінгу 12 квітня, повідомляє "Укрінформ".
Він додав, що підприємці зможуть в декілька кліків заповнювати і подавати декларацію через "Дію". Передбачається, що вся інформація, наявна у реєстрах, буде автоматично підтягуватись у форму для заповнення, і користувачу потрібно буде лише надати ті дані, які автоматично не вказані, та завірити все електронним цифровим підписом. Віцепрем'єр зазначив, що користувачі також отримуватимуть сповіщення про необхідність подачі декларації та сплати податків і таким чином не будуть оштрафовані за невчасну сплату. Федоров зауважив, що послуга також залишиться доступною у кабінеті платника податків на сайті ДПС.
За його словами, окрім цього, Мінцифри спільно з ДПС вже восени запустять пілотний проєкт з використання електронної акцизної марки, е-акциз. Планується, що проєкт буде розповсюджено для обліку алкогольної продукції. Очільник Мінцифри підкреслив, що е-акциз допоможе боротися з контрафактною алкогольною продукцією, забезпечить надходження значних коштів до бюджету та сприятиме боротьбі з корупцією.
Голова Державної податкової служби Олексій Любченко відзначив, що відомство планує в подальшому розвивати напрямок надання електронних послуг і активно інтегруватися з порталом та застосунком "Дія".
Нагадаємо, що есервіс держпослуг "Дія" планує запустити послугу "Статичний QR", щоб підприємці могли створити QR-код, за допомогою якого клієнти зможуть передавати онлайн цифрову копію документа для підтвердження особи.
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12 04 2021 17:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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