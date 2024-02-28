Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Спочатку гроші, потім підписання – Кулеба про безпекову угоду зі США

28 лютого 2024, 13:26
Спочатку гроші, потім підписання – Кулеба про безпекову угоду зі США
Фото: з вільних джерел
Україна чекає від США ухвалення рішення щодо розблокування допомоги, і вже після цього може бути підписана двостороння безпекова угода.

Про це міністр закордонних справ України заявив в інтерв'ю Голосу Америки

Міністр додав, що Україна чує від США багато сигналів на всіх рівнях щодо розблокування допомоги Україні, однак настав час перейти від сигналів до конкретних рішень.

"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання. Ці угоди дуже конкретні - там прописуються суми, прописуються конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. США зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, який ресурс є в їхньому розпорядженні. Ось така логіка. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана зі Сполученими Штатами Америки", - заявив Кулеба. 

За його словами, безпекові угоди, які Україна укладає з партнерами, є безпрецедентними чіткими інструментами, де країни беруть на себе зобов’язання, чим саме вони допомагатимуть нашій країні.

"Це не альтернатива НАТО - це працює на шляху України до НАТО. І треба дуже чітко всім пам’ятати – ми не погодимося на жодні альтернативи", - додав глава української дипломатії.

Нагадаємо, що цього тижня Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання безпекової угоди

На вихідними Україна підписала безпекову угоду з Канадою та Італією.

 

СШАКулебабезпекова угода

Останні матеріали

Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Макрон обіцяє зробити
Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 03:24
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється