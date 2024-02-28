Спочатку гроші, потім підписання – Кулеба про безпекову угоду зі США

Україна чекає від США ухвалення рішення щодо розблокування допомоги, і вже після цього може бути підписана двостороння безпекова угода.

Про це міністр закордонних справ України заявив в інтерв'ю Голосу Америки.

Міністр додав, що Україна чує від США багато сигналів на всіх рівнях щодо розблокування допомоги Україні, однак настав час перейти від сигналів до конкретних рішень.

"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання. Ці угоди дуже конкретні - там прописуються суми, прописуються конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. США зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, який ресурс є в їхньому розпорядженні. Ось така логіка. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана зі Сполученими Штатами Америки", - заявив Кулеба.

За його словами, безпекові угоди, які Україна укладає з партнерами, є безпрецедентними чіткими інструментами, де країни беруть на себе зобов’язання, чим саме вони допомагатимуть нашій країні.

"Це не альтернатива НАТО - це працює на шляху України до НАТО. І треба дуже чітко всім пам’ятати – ми не погодимося на жодні альтернативи", - додав глава української дипломатії.

Нагадаємо, що цього тижня Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання безпекової угоди.

На вихідними Україна підписала безпекову угоду з Канадою та Італією.