Спочатку гроші, потім підписання – Кулеба про безпекову угоду зі США
Про це міністр закордонних справ України заявив в інтерв'ю Голосу Америки.
Міністр додав, що Україна чує від США багато сигналів на всіх рівнях щодо розблокування допомоги Україні, однак настав час перейти від сигналів до конкретних рішень.
"Ввечері - стільці, зранку - гроші...Тобто спочатку гроші, потім підписання. Ці угоди дуже конкретні - там прописуються суми, прописуються конкретні речі, над якими працюватимуть учасники цієї угоди. США зможуть укласти цю угоду, коли в них буде чітке розуміння, який ресурс є в їхньому розпорядженні. Ось така логіка. Але ми не маємо жодних сумнівів, що така угода буде підписана зі Сполученими Штатами Америки", - заявив Кулеба.
За його словами, безпекові угоди, які Україна укладає з партнерами, є безпрецедентними чіткими інструментами, де країни беруть на себе зобов’язання, чим саме вони допомагатимуть нашій країні.
"Це не альтернатива НАТО - це працює на шляху України до НАТО. І треба дуже чітко всім пам’ятати – ми не погодимося на жодні альтернативи", - додав глава української дипломатії.
Нагадаємо, що цього тижня Україна почала переговори з Норвегію щодо підписання безпекової угоди.
На вихідними Україна підписала безпекову угоду з Канадою та Італією.