Сподіваюся, що Україна отримає 80 танків Leopard до кінця березня — Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про це на саміті ЄС та висловив сподівання, що до кінця березня 80 танків Leopard 2 будуть готові до передачі Україні.

На відповідь журналістів, чи впевнений Шольц, що 2 батальйони, тобто близько 80 танків Leopard 2, дійсно будуть готові до передачі Україні до кінця березня, Шольц відпові: "Сподіваюсь, що врешті-решт це вдасться", цитує видання "Укрінформ".

При цьому німецький канцлер заявив, що "буде нелегко" і зазначив, що Берлін намагається просувати це питання з партнерами.

Нагадаємо, що на днях Зеленський прибув до Парижа і зустрівся з Шольцем та Макроном.

Також, Україна веде переговори про постачання німецьких танків Panther – керівник Rheinmetall.