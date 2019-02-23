Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири військові літаки над селищем на Донеччині

У порівнянні з попереднім звітним періодом спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області

Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 21 лютого 4 реактивні військові літаки, що пролітали над підконтрольним Україні селищем Ласточкине, яке поблизу лінії розмежування на Донбасі.

"Чотири військових реактивних літаки пролетіли над Ласточкиним (19 км на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім повернули на південний захід на висоті близько 3000 футів (915 метрів, ред.)", - йдеться у звіті місії від 22 лютого.

Водночас, як ідеться у звіті ОБСЄ, у порівнянні з попереднім звітним періодом спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області, але більше у Луганській області.

Нагадаємо, бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей — один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.