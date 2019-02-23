Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири військові літаки над селищем на Донеччині
"Чотири військових реактивних літаки пролетіли над Ласточкиним (19 км на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім повернули на південний захід на висоті близько 3000 футів (915 метрів, ред.)", - йдеться у звіті місії від 22 лютого.
Водночас, як ідеться у звіті ОБСЄ, у порівнянні з попереднім звітним періодом спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області, але більше у Луганській області.
Нагадаємо, бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей — один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.
Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- ВІДЕО Українські військові випробували радіокомплекс для блокування роботи безпілолників
- ФОТО Чорний африканський леопард вперше за 110 років потрапив в об'єктив фотографа
- Колишній морпіх, який зайнявся перманентним макіяжем: Іноді помічаю, що перестаю дихати під час роботи"Мене завжди захоплювало все, що пов’язане з мілітарі. І я завжди шкодував, що не служив в армії. А тут – гештальт закрив. Та й необхідність була. Я би інакше не зміг. І дітям в очі дивитися не зміг би"
- Ветеран-засновник UKR GUN Projects: Наша форма в комплексі з турнікетами зупиняє кров за секунди"В мене саме мала початися ІТ-кар'єра. Але потрібно було зупинити кровопролиття. В 2014 році ми дуже поспішали, щоб виграти ці дні, хвилини, секунди, щоб ситуація не стала гіршою…"