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Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири військові літаки над селищем на Донеччині

У порівнянні з попереднім звітним періодом спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області
Безпілотник місії ОБСЄ зафіксував 21 лютого 4 реактивні військові літаки, що пролітали над підконтрольним Україні селищем Ласточкине, яке поблизу лінії розмежування на Донбасі.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували чотири військові літаки над селищем на Донеччині Фото: ОБСЄ

"Чотири військових реактивних літаки пролетіли над Ласточкиним (19 км на північний захід від Донецька) з півночі на південь, а потім повернули на південний захід на висоті близько 3000 футів (915 метрів, ред.)", -  йдеться у звіті місії від 22 лютого.

Водночас, як ідеться у звіті ОБСЄ, у порівнянні з попереднім звітним періодом спостерігачі зафіксували менше порушень режиму тиші в Донецькій області, але більше у Луганській області.

Нагадаємо, бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей — один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

Минулої доби бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню, з них вісім разів - із забороненого Мінськими угодами озброєння із витратою 77 мін калібрів 120 та 83 мм. 1 український військовий отримав поранення.

 

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23 02 2019 16:55
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