Справа Гандзюк: заступник голови Херсонської ОДА пройде поліграф

"Після цього хтось має дати відповідь, а хто ж, все таки, замовив мене із якою метою?"

Заступник голови Херсонської ОДА, депутат облради Євген Рищук даватиме свідчення на поліграфі у справі Катерини Гандзюк.

"Найближчими днями я буду в Києві давати свідчення на поліграфі. Після цього хтось має дати відповідь, а хто ж, все таки, замовив мене із якою метою?" - сказав Євген Рищук заявив у четвер у відеоповідомленні у Фейсбук, повідомляє "Укрінформ".

Також він повідомив, що сьогодні невстановлені особи "у кількості більше 30" вчинили напад на його будинок: "Зафарбовані були всі камери відеонагляду, обмалювали мені повністю будинок, паркан, кидали вибухові пакети просто на дах будинку…Поліція просто стояла і дивилася на всю цю справу...". До цього Рищук додав, що у будинку, де стався інцидент, живуть бабуся, дідусь, діти і його родина відчула беззахисність.

11 лютого генеральний прокурор Юрій Луценко поінформував, що голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголошено підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав Мангеру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у сумі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу за нього вніс його адвокат.

Заступник голови ОДА Євген Рищук у лютому був тимчасово відсторонений від посади на час розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду власного будинку у Херсоні. Жінка перенесла кілька операцій та 4 листопада 2018 року померла.

Нагадаємо, що у Херсоні представники організації "Національний корпус" та руху "Хто замовив Катю Гандзюк" вийшли на мітинг під обласне управління поліції.