"Нацкорпус" та рух "Хто замовив Катю Гандзюк" влаштували мітинг під управлінням поліції Херсонщини
Крім того, перед входом в управління поліції учасники мітингу написали "Вбивці мають сидіти", повідомляє "Громадське".
Після цього активісти приїхали до будинку заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Там протестувальники розписали паркан і тротуар перед будинком, а також закидали двір петардами.
Фото:Hromadske
Фото:Hromadske
Фото:Hromadske
За викликом приїхала поліція охорони зі зброєю, але перешкоджати не стала.
"Я не винен ні в чому і треба шукати того, хто стоїть за цим усім, кому вигідна ця ахінея", - заявив у коментарі "Громадському" Рищук.
Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.
На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).
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