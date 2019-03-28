"Нацкорпус" та рух "Хто замовив Катю Гандзюк" влаштували мітинг під управлінням поліції Херсонщини

"Я не винен ні в чому і треба шукати того, хто стоїть за цим усім, кому вигідна ця ахінея"

У Херсоні представники організації "Національний корпус" та руху "Хто замовив Катю Гандзюк" вийшли на мітинг під обласне управління поліції.

Крім того, перед входом в управління поліції учасники мітингу написали "Вбивці мають сидіти", повідомляє "Громадське".

Після цього активісти приїхали до будинку заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Там протестувальники розписали паркан і тротуар перед будинком, а також закидали двір петардами.



Фото:Hromadske



Фото:Hromadske



Фото:Hromadske

За викликом приїхала поліція охорони зі зброєю, але перешкоджати не стала.

"Я не винен ні в чому і треба шукати того, хто стоїть за цим усім, кому вигідна ця ахінея", - заявив у коментарі "Громадському" Рищук.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.