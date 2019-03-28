Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Нацкорпус" та рух "Хто замовив Катю Гандзюк" влаштували мітинг під управлінням поліції Херсонщини

"Я не винен ні в чому і треба шукати того, хто стоїть за цим усім, кому вигідна ця ахінея"
У Херсоні представники організації "Національний корпус" та руху "Хто замовив Катю Гандзюк" вийшли на мітинг під обласне управління поліції.
"Нацкорпус" та рух "Хто замовив Катю Гандзюк" влаштували мітинг під управлінням поліції Херсонщини Фото:Hromadske

Крім того, перед входом в управління поліції учасники мітингу написали "Вбивці мають сидіти", повідомляє "Громадське".

Після цього активісти приїхали до будинку заступника голови Херсонської ОДА Євгена Рищука. Там протестувальники розписали паркан і тротуар перед будинком, а також закидали двір петардами.


Фото:Hromadske


Фото:Hromadske


Фото:Hromadske

За викликом приїхала поліція охорони зі зброєю, але перешкоджати не стала.

"Я не винен ні в чому і треба шукати того, хто стоїть за цим усім, кому вигідна ця ахінея", - заявив у коментарі "Громадському" Рищук.

Нагадаємо, що 31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 03 2019 15:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею"

Журналіст з автоматом. Олександр Махов: Коли пішов на війну, став для мами "карателем" і "вбивцею"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.