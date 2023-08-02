Ще дві країни долучилися до позову України в Євросуді щодо політичних вбивств рф

До позову України в Євросуді долучилися Польща і Литва.

У позові України до Європейського суду із прав людини проти рф щодо політичних вбивств з’явилися треті сторони – це Польща та Литва.

Про це у інтерв’ю "Європейській правді" повідомила уповноважена у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

"Ця справа є у провадженні ЄСПЛ і поки що ми не маємо розгляду по суті, як би ми не хотіли якихось усних слухань по цій справі. Але справа не скидається з рахунку. І там, до речі, є і треті сторони по цій справі - Польща і Литва. Вони теж приєдналися як треті сторони до цього провадження", - заявила Сокоренко.

За її інформацією, щодо цього ЄСПЛ уже констатував за індивідуальними скаргами порушення зі сторони рф у тій частині, що росіяни ліквідовують опонентів на території інших держав і відмовляються проводити розслідування та співпрацювати щодо цього.

"До моменту, коли ми перейдемо до розгляду цієї справи по суті, ми вже будемо мати якісь певні індивідуальні рішення подібного характеру. Тобто ЄСПЛ нам може максимально спростити розгляд цього міждержавного позову до моменту, коли до нього дійде", - зазначила представниця.

Нагадаємо, що 23 лютого 2021 року Україна подала нову міждержавну заяву проти рф щодо організації нею ряду резонансних замахів та замовних вбивств, як на території нашої країни, так і на території держав-членів Ради Європи.