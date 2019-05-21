Справу щодо вбивства Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині

Справу підозрюваних у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк передають до суду на Дніпропетровщині – до Покровського районного суду області

Ухвалу Верховного суду ще не передали для виконання до херсонського суду.

Сторона обвинувачення повідомила, що звернулася до Верховного суду з клопотанням щодо передання справи за підсудністю і той його задовольнив, інформують у "Радіо Свобода".

"Підставою для цього стало те, що троє з п’яти обвинувачених нібито проживають на території Покровського району Дніпропетровської області. Як особа, яка брала участь у всіх попередніх засіданнях, хочу зазначити, що раніше дані особи зазначали зовсім інші адреси проживання. Лише один з них зазначав, що зареєстрований у Дніпропетровській області. Що змінилось за цей час, нам невідомо. Чому відбулося перенесення в такий далекий район, куди далеко їхати й адвокатам, і журналістам, я не знаю", – сказала адвокат голови Херсонської облради Владислава Мангера Дмитро Ільченко

Він також зазначив, що справу було передано до суду разом з угодою про визнання винуватості усіх п’ятьох обвинувачених. Зазвичай, у таких випадках, каже Дмитро Ільченко, проводиться лише одне судове засідання із затвердженням рішення.

Додамо, міський суд Херсона розпочне розгляд справи про напад на громадську діячку Катерину Гандзюк 27 травня.

31 липня 2018 року в центрі Херсона Катерину Гандзюк облили кислотою. 4 листопада вона померла в лікарні.

На початку грудня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що слідство встановило всіх замовників і організаторів. Це Сергій Торбін, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Микита Грабчук (виконавці), Ігор Павловський (посередник), Олексій Левін (організатор).

28 січня батько Катерини Гандзюк - Віктор звернувся з відкритим листом до Петра Порошенка і Юлії Тимошенко з тим, щоб вони дали політичну оцінку діям голови Херсонської ОДА, члена БПП Андрія Гордєєва, а також глави Херсонської обласної ради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера, які, за словами батька Катерини Гандзюк, тісно співпрацюють з підозрюваним в організації вбивства його дочки кримінальним авторитетом Москалою.

У відповідь глава Херсонської ОДА пообіцяв допомогу в розслідуванні. Чиновник зазначив, що його власне ім'я і посада, а також горе батьків "використовується в політичних маніпуляціях негідниками, які стоять в "тіні".